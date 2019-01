FOOTBALL Le portrait de l'Argentin sera retiré des grilles de la Jonelière pour ne pas affecter davantage les joueurs et salariés du FCN...

Des dizaines de bouquets en hommage à Emiliano Sala devant le centre d'entraînement du FC Nantes. — F.Brenon/20Minutes

Une semaine après la disparition d’Emiliano Sala, des dizaines de bouquets de fleurs s’accumulent au pied du portrait géant du joueur installé sur les grilles du centre d’entraînement du FC Nantes, à la Jonelière. Des photos, dessins, drapeaux et petits mots ont également été apportés en hommage à l’ancien buteur canari.

Tous ces objets ont été transférés ce lundi après-midi au stade de la Beaujoire, explique le FC Nantes. Ils ont été déposés devant un autre portrait d’Emiliano Sala, situé entre la boutique et la billetterie.

Le portrait de la Jonelière, lui, sera retiré. « Pour les joueurs, pour les salariés, c’est dur psychologiquement de passer devant chaque jour », confie-t-on au sein du club. Le lieu, entre une sortie de parking et la route, n’offrait pas non plus toutes les garanties de sécurité.

Un brassard vert mais pas de cérémonie mercredi soir

Nul doute que de nombreux nouveaux objets seront déposés mercredi soir avant la rencontre opposant le FCN à Saint-Etienne. A cette occasion, des vidéos d’Emiliano Sala seront diffusées sur les écrans géants du stade. Les joueurs arboreront également un maillot à l’effigie de l’Argentin pendant l’échauffement, de même qu’un brassard vert pendant la rencontre.

En revanche, pas de minute de silence ou de cérémonie de recueillement officielles. Une demande de la famille d’Emiliano Sala dans la mesure où les corps des deux personnes disparues à bord de l’avion n'ont pas été retrouvés.