Des recherches sous-marines privées vont être entreprises pour tenter de retrouver l’avion disparu à bord duquel le footballeur argentin Emiliano Sala et son pilote avaient pris place, a annoncé lundi l’océanographe David Mearns, spécialiste de recherche d’épaves en mer et dirigeant de la société Bluewater Recoveries. « Sur la base des prévisions météorologiques, nous avons espoir de démarrer les recherches sous-marines au cours du week-end, plus probablement dimanche », a-t-il déclaré, entouré de la famille du footballeur disparu, lors d’une conférence de presse à l'aéroport de Guernesey.

Search Director David Mearns says if the weather wasn't as poor in the area north of Alderney he would be almost 100% certain of finding the plane of #EmilianoSala and David Ibbotson... pic.twitter.com/zey025Bmx8