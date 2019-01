10h14: L'appareil de recherche SAR est actuellement en vol au large de l'île de Guernesey pour retrouver l'avion qui transportait Sala. Il avait déjà entamé ses recherches lundi dans la soirée avant de rentrer au bercail à 2h du matin et repartir très tôt mardi.

After landing at 0215 this morning @CIAirSearch are back at it again looking for the missing Piper Malibu. pic.twitter.com/OhC1p8R0Lp