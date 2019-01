Un avion de tourisme transportant Emiliano Sala a disparu alors qu’il survolait la Manche, lundi soir. L’appareil, un PA 46 Malibu, est parti de Nantes à 20h15, où l’Argentin était revenu pour saluer ses ex-coéquipiers et était attendu à Cardiff aux alentours de 22h. Au matin, la police de Guernsey ne faisait état d’aucune trace de l’avion depuis la reprise des recherches, à huit heures du matin.

L’appareil a perdu contact avec le poste de contrôle aérien vers 20 heures, une heure avant l’arrivée programmée au Pays de Galles. L’équipage a demandé à se poser à son passage au-dessus de l’île de Guernesey, puis le contact a été perdu alors que l’appareil volait à 2.300 pieds, selon la police locale. Seules deux personnes, Sala et le pilote, se trouvaient à bord.

Les recherches ont très vite commencé - deux hélicoptères et plusieurs bateaux ont été mobilisés - et se sont étendues jusqu’à deux heures du matin avant d’être interrompues la nuit. L’appareil de recherche SAR est actuellement en vol au large de l’île de Guernesey pour retrouver l’avion qui transportait Sala.

After landing at 0215 this morning @CIAirSearch are back at it again looking for the missing Piper Malibu. pic.twitter.com/OhC1p8R0Lp