L'attaquant nantais faisait le trajet entre Nantes et Cardiff hier soir...

Immense inquiétude. Un petit avion de tourisme, qui a décollé de l’aéroport de Nantes-Atlantique lundi soir, a disparu au-dessus de la Manche, selon la presse anglaise avec à son bord l'attaquant argentin Emiliano Sala et le pilote de l'avion, selon 20 Minutes.

Sala était en vol vers son nouveau club de Cardiff, pour qui il avait signé samedi. Il était revenu lundi à la Jonelière pour saluer ses anciens coéquipiers à la Jonelière.

Deux hélicoptères et un navire de sauvetage sont partis à sa recherche, mais ils n’ont rien retrouvé lundi soir, les conditions climatiques étant semble-t-il difficiles. Mardi matin, la police de Guernesey a confirmé qu'il n'avait aucune trace de l'appareil, mais que les recherches se poursuivaient. Le président de Cardiff Mehmet Dalman a réagi via un communiqué: «Nous sommes très inquiets d'avoir appris qu'un appareil léger a perdu contact au-dessus de la manche la nuit dernière. Nous attendons confirmation avant de pouvoir en dire plus. Nous sommes très inquiets pour la sécurité d'Emiliano Sala».

Du côté du FC Nantes, l'inquiétude est aussi immense. L'entraînement prévu mardi matin a été annulé. Et selon nos informations, le match de Coupe de France prévu mercredi à Sannois Saint-Gratien a été reportée à dimanche.

David Phelippeau