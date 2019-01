L'affiche du dernier FCN-ASSE. — FC Nantes/Xavier Messager

Ce mardi matin, à la veille de la réception de l’AS Saint-Etienne (21 h, à la Beaujoire), le FC Nantes a partagé sur les réseaux sociaux l’affiche du dernier FCN-ASSE, qui avait eu lieu le 1er avril 2018. On y voit : un homme d’un certain âge vêtu du maillot de Gondet avec le numéro 9 dans le dos donnant la main à un petit garçon portant aussi le numéro 9 et floqué du nom de… Sala.

Notre affiche pour le dernier match face à Saint-Étienne, il y a un an... 💛#FCNASSE | #PlayForSala pic.twitter.com/Kh5QUgss0K — FC Nantes (@FCNantes) January 29, 2019

Les réactions de supporters ont afflué : « Si triste et si fort à la fois », « Sala l’enfant parti trop tôt… », « toute une génération de grands attaquants pour la vie » ou encore « c’est très joli et émouvant ». Pour rappel, Philippe Gondet, buteur historique du FCN (près de 150 buts en près de 200 match de D1), est décédé le 21 janvier 2018. Lundi 21 janvier, soit un an plus tard jour pour jour, l’avion d’Emiliano Sala a disparu au milieu de la Manche.