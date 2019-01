Les dirigeants bordelais sont encore en colère. En colère après une information donnée par le journal Presse Océan ce samedi : les Girondins auraient déjà réclamé l’argent du transfert d’Emiliano Sala de Nantes à Cardiff. Passé par Bordeaux (2010-2015), le club avait négocié à l’époque un pourcentage à la revente de 50 % en cas de revente du joueur. Avant la tragique disparition de l’Argentin, les Marine et Blanc devaient donc récupérer autour de huit millions d’euros sur les 17 de son transfert.

L'enquête technique sur la disparition de Sala pourrait durer 12 mois via @20minutesSport https://t.co/IXYPB36RwG — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 27, 2019

Selon nos informations, le club n’a pas réclamé cet argent ces derniers jours. Un dirigeant dément catégoriquement l’information du journal nantais : « C’est faux ! » De son côté, le club gallois de Premier League aurait gelé le premier des trois paiements prévus en attendant les résultats de l’enquête selon The Daily Telegraph.

Un maillot à l’échauffement à Strasbourg

Par ailleurs, les Girondins de Bordeaux ont apporté samedi soir à l’occasion de leur match à Strasbourg en Ligue 1 leur soutien à Emiliano Sala et ses proches. Les joueurs portaient tous un maillot avec son nom et numéro floqués. Comme de nombreux sportifs, le club a aussi publié une vidéo dès vendredi pour demander la poursuite des recherches pour retrouver le joueur et le pilote de l’avion disparus mardi.

Disparition de l’Emiliano Sala: «C’est une catastrophe», les Girondins très inquiets https://t.co/5bdAHO0vky via @20minutesSport pic.twitter.com/189QqoXb8I — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 22, 2019

