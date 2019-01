Benoît Badiashile, le défenseur de l'AS Monaco. — VALERY HACHE / AFP

Si certains joueurs ne semblent pas prendre la mesure de la situation catastrophique du club de la Principauté, d’autres la vivent de plus en plus mal. Samedi soir, le jeune Benoît Badiashile (17 ans) a fini en pleurs la rencontre après l’énième défaite l’AS Monaco cette saison à Dijon (2-0). Une troisième défaite d’affilée qui plonge un peu plus les Monégasques dans les bas-fonds du classement de la Ligue 1.

Jardim présent en tribune

Formé au club, Benoît Badiashile n’a pas réussi à retenir ses larmes. Des membres du staff et quelques coéquipiers sont venus le réconforter. Un moment compliqué pour le défenseur central. Leonardo Jardim, en tribune, va devoir trouver les bons mots pour espérer maintenir son équipe.

Ce samedi avec un Franck Passi qui assurait la passation de pouvoir physique sur le banc entre Thierry Henry et Leonardo Jardim, les Monégasques n’ont montré aucune réaction malgré les derniers changements de la direction. Incapables d’inscrire un but à Dijon, ils ont fini par craquer comme souvent cette saison (Kwon et Sliti, buteurs pour le DFCO). Mais pire encore, Naldo, l’une des recrues de ce mercato, s’est encore fait expulser ! C’est la deuxième fois en trois matchs. Au classement, Monaco (19e) peut même voir Caen et Amiens prend six points d’avance ce dimanche.