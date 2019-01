FOOTBALL Après une défaite dans les dernières secondes, les Girondins repartent bredouilles et agacés du stade de la Meinau, notamment envers certains...

Le Bordelais François Kamano entouré de Strasbourgeois au stade de la Meinau ce 26 janvier (1-0). — P. Hertzog / AFP.

Les Girondins avaient-ils déjà la tête à la demi-finale de Coupe de la Ligue, dans la même enceinte et contre le même adversaire quatre jours plus tard ? Toujours est-il qu’au stade de la Meinau face au Racing club de Strasbourg, les Bordelais étaient bien partis pour se satisfaire du point de match nul, tenu jusqu’à la 92e minute et une trentaine de secondes.

Mais le latéral droit alsacien Kenny Lala est venu anéantir leurs espoirs de ne pas repartir bredouilles, sur la toute dernière touche de la rencontre (1-0). Posé et serein, le technicien Eric Bedouet s’est néanmoins agacé froidement de cette issue devant la presse peu après : « C’est un match qui devait se terminer par un nul, on n’a pas été vigilants, c’est de notre faute. »

Sur le but de Lala j’ai du mal à comprendre la défense qui ne coulisse pas, Koundé se retrouve sans joueur à marquer, mais pourrait prendre celui de Jova pour éviter le 2 vs 2 (avec un Kamano derrière son joueur et un Poundjé à 30m du sien...)

Y’a beaucoup de boulot en défense... — Matthie (@MattFCGB) January 26, 2019

Pas de nom cité, mais François Kamano ciblé

Sans vouloir citer de nom, l’entraîneur énervé a tenu à tirer la sonnette d’alarme, pour certains acteurs de son effectif face à leur prestation du soir : « Il y a des joueurs, il faut vraiment qu’ils se réveillent. Il faut être concentré jusqu’au bout. Des matchs comme ça, j’espère qu’on n’en fera pas d’autre. Ce sont des erreurs de gamin, on ne peut pas faire des trucs comme ça. »

Eric Bedouet a ajouté avoir du mal à « digérer » cette défaite, à cause du « manque de professionnalisme » illustré par la « dernière rêverie ». Sur laquelle François Kamano, très en retard face à Kenny Lala, est loin d’être exempt de reproche. Le technicien prolonge : « Est-ce qu’on est chamboulé par des transferts ou des choses comme ça ? Si c’est comme ça, on le dit… C’est regrettable. »