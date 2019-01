Ligue 1: Khazri envoie une frappe de dingue pour aider Saint-Etienne à renverser l'OM (2-1)

Tout le monde a saisi un truc dimanche soir au Vélodrome, pendant que les tauliers du groupe tentaient de calmer la fronde des supporters au pied des virages: la saison de l'OM se joue dans les jours qui viennent. Tout est encore jouable en championnat, mais on sent bien que c'est sur un fil. En cas de défaite ce soir, Sainté, seul troisième, serait alors 8 points devant, indiquant par là-même que la Ligue des champions s'éloigne de plus en plus. Bref, on a déjà envie d'y être, même quand on est supporter stéphanois, d'ailleurs. Les Verts déroulent en ce moment, et ils n'ont jamais été aussi favoris face à l'OM ces dernières années...