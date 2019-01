FOOTBALL FEMININ Epargnés lors des tirages au sort de la Coupe de France depuis avril 2010, l’OL et le PSG vont s’affronter dès les quarts de finale de l’épreuve le 10 février…

Ada Hegerberg (au centre) retrouvera dès les quarts de finale de la Coupe de France le PSG d'Irene Paredes et Formiga. — Henri Collot/SIPA

Il fallait bien que cette drôle de série s’arrête. Pour la première fois depuis une demi-finale en avril 2010 (qualification des Parisiennes aux tirs au but), l'OL et le PSG vont s’affronter le 10 février en Coupe de France, avant la finale. Cet alléchant quart entre les deux gros morceaux de D1 a notamment été l’affiche de trois des cinq dernières finales de l’épreuve. Mais le tirage au sort effectué ce lundi a sorti le gros lot, alors que la rivalité bat plus que jamais son plein en championnat. L’OL est en effet en tête avec seulement deux points d’avance sur un PSG lui aussi invaincu.

Après s’être neutralisées (1-1), le 18 novembre à Jean-Bouin, les deux équipes pourraient se disputer le titre jusqu’au match retour placé à la 20e journée (le 13 avril). Au vu des autres affiches en Coupe de France (La Roche-sur-Yon - Lille ou Metz ; Dijon - Grenoble ; Paris FC - Fleury), on se dit que l’expression « finale avant l’heure » a rarement aussi bien porté son nom pour ce choc à Lyon.