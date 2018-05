Blessé lors du Clasico, la machine Cristiano Ronaldo sera bien présent pour la finale de Ligue des champions

FOOTBALL Cristiano Ronaldo s'est blessé lors du but de l'égalisation dimanche…

Cristiano Ronaldo a marqué le but du 1-1 face au Barça, dimanche. — Alejandro Garcia/SIPA

Il est (déjà) de retour. L’ange Cristiano Ronaldo va s’envoler de nouveau. Touché à la cheville dimanche lors du clasico face au FC Barcelone, qui a nécessité son remplacement à la mi-temps, CR7 ne va pas s’éterniser à l’infirmerie. Selon Zinédine Zidane, il n’y a pas d’affolement à avoir. « C’est une entorse, mais il n’y a pas de dégât particulier sur le péroné, c’est juste une petite entorse et sa cheville est stable », a commenté l’entraîneur du Real Madrid, mardi, en conférence de presse.

VIDEO. Clasico: «Je crois que ce n'est pas très grave»... Zidane pas inquiet pour la cheville de Ronaldo https://t.co/WoFGEfISyH via @20minutesSport pic.twitter.com/EneVU80YmM — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 7, 2018

S’il ne sera pas présent mercredi, pour le match en retard de la 34e journée de Liga face à Séville, et samedi face au Celta Vigo, Cristiano Ronaldo sera de retour très vite sur les terrains. « Ce qui est incroyable, et c’est ce que ce gars a de particulier, il est déjà sur le terrain, à marcher, à reprendre ses sensations 48 heures après [la blessure], a indiqué Zidane. Même si on ne sait pas quand il va reprendre avec l’équipe, le fait qu’il soit déjà là 48 heures après montre bien son investissement, son envie de toujours vouloir jouer. »

Pas d’inquiétude, donc pour les supporters du Real Madrid, Zinédine Zidane​ sera bien là pour la finale de la Ligue des champions face à Liverpool, le 26 mai à Kiev. Il sera présent « à 150 % », a assuré le coach français. Les Reds peuvent se préparer à souffrir.