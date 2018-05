«Mbappé voulait aller au Barça ou au Real»… Mais Emery l'a convaincu de signer au PSG

Mbappé face à Guingamp — Bertrand GUAY / AFP

Ça a été le feuilleton de l’été dernier. Et ça risque de recommencer lors des prochains mercatos. Courtisé par les plus grands clubs européens, Kylian Mbappé a rejoint le PSG en août pour former un trio d’attaque infernal avec Neymar et Cavani. Pourtant, selon Unai Emery, le coach parisien, l’ancien monégasque voulait signer « au Real ou au Barça ». « Quand je l’ai rencontré avec son père, chez lui, le joueur voulait aller à Madrid ou à Barcelone, a affirmé le technicien espagnol dans un entretien à SFR Sports. Et il a été convaincu par le club. Moi aussi, j’ai parlé avec lui. Il devait rester en France. »

📢💬 "Mbappé voulait aller au #Barça ou au #RealMadrid, mais je lui ai dit qu'il devait rester en France !" ⚽



Pourquoi la venue de @KMbappe au #PSG était nécessaire pour le rayonnement du foot 🇫🇷 selon @UnaiEmery_ 👊 #Transversales https://t.co/qP2smIlgc0 — SFR Sport (@SFR_Sport) May 6, 2018

L’ancien entraîneur de Valence souligne l’importance, pour la France, que Kylian Mbappé soit resté dans l’Hexagone. « Historiquement, un joueur français de 18 ans comme lui part de France. Avant, les joueurs comme lui, comme Henry, partaient en Angleterre ou en Espagne. Que Mbappé reste en France, ça mériterait que les Français s’embrassent. En tant que Français, vous devez être fiers d'avoir Mbappé au PSG.»