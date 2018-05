Style de jeu, rôle des leaders… Thiago Motta explique pourquoi le PSG n'y arrive pas en Ligue des champions

Thiago Motta va s'occuper des jeunes du PSG — Pol Emile / Sipa

Plus que trois matchs avec le maillot du PSG, dont la finale de la Coupe de France ce mardi face aux Herbiers, sur les épaules et Thiago Motta dira adieu à sa carrière de footballeur. Avant d’entamer un nouveau rôle d’entraîneur au sein des équipes de jeunes du club parisien, le milieu de terrain s’est longuement livré sur son passage dans la capitale française dans L'Equipe. Et a des réponses aux maux parisiens en Ligue des champions :

« Les équipes qui sont allées loin [en C1] jouent de la même manière toute la saison, avec chacune ses caractéristiques. […] Nous, on dit souvent qu’on peut jouer d’une façon en L1 et d’une autre en C1, explique le milieu de terrain italien. Je ne parle pas de système tactique, mais de ce que l’on veut faire. A mon avis, on ne peut pas changer notre philosophie de jeu quand on affronte le Real Madrid. Si on possède une idée, on s’y tient, il faut juste que tout le monde en soit convaincu. »

PSG: Thiago Motta se souvient d'un petit moment sympa entre Gameiro et Ancelotti https://t.co/2mJRyxkmpQ pic.twitter.com/8Y46VMTC05 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 19, 2017

Dans cet entretien, Thiago Motta revient également sur le rôle des leaders du PSG lors des confrontations décisives sur la scène européenne. Pour l’ancien joueur de l’Inter, « pour avoir des leaders, il faut leur donner de l’espace pour s’exprimer, des responsabilités. […] Unai Emery aime tout contrôler. Ça peut-être bien aussi, mais on ne peut pas dire ensuite qu’il n’y a pas de leader. »