Les Herbiers-PSG: Thiago Silva veut gagner pour Unai Emery (et donne des nouvelles de Neymar)

La fin de mandat d’Unai Emery au Paris Saint-Germain nous aura permis de comprendre à quel point le coach espagnol s’était rapproché de Thiago Silva​. Et le Brésilien le lui rend bien. Tellement bien qu’il veut absolument lui offrir un triplé en remportant la finale de la Coupe de France contre les Herbiers, mardi au Stade de France.

« On doit faire un bon match demain, essayer de donner 100 %, comme il nous le demande toujours. On doit gagner ce titre-là pour lui, bien finir la saison et ce cycle avec lui et le staff. Il nous a apporté beaucoup de choses positives », a confié Thiago Silva. Et d’ajouter : « je regarde tous les matches, ce qu’il dit et ce que je peux améliorer. Je suis content de tout ce qu’il m’a donné dans la progression. »

La progression de Neymar « est très claire »

L’international auriverde, que l’on devrait retrouver en Russie à l’occasion de la Coupe du monde, a aussi évoqué le cas de son compatriote et coéquipier Neymar, de retour à Paris pour y achever la phase de récupération successive à sa blessure au pied. « Neymar va bien, sa progression est très claire. Il travaille déjà en salle. C’est important pour ce type de lésion. Je crois que pour la semaine prochaine, on pourra voir de bonnes choses. Il est très motivé et très triste de voir qu’il n’a pas la possibilité d’être avec nous à l’entraînement. Il sera là pour nous soutenir demain au Stade de France et je crois qu’il sera content. »