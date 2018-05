PSG: Emery met fin au pseudo-débat sur qui dirige à Paris, le boss doit être Neymar, point final

Je voudrais déjà être roiiii. — JOHN SPENCER/SIPA

Unai Emery a accordé un long entretien au magazine espagnol The tactical room. Le cas Neymar y est forcément évoqué. Et le futur ex-entraineur parisien est très clair sur la place que doit occuper le brésilien dans le vestiaire : « Un jour, Jorge Valdano [ancien joueur, entraîneur et directeur sportif argentin du Real Madrid] m’a fait la réflexion suivante : "Au Barça, le leader c’est Messi ; au Real, c’est Florentino Pérez ; et à l’Atlético de Madrid, c’est Simeone." Un joueur, un président et un entraîneur. A chaque fois, un profil de leader différent. »

Avant d’en venir donc au cas du brésilien : « Je sais quand je suis le principal responsable au sein d’un groupe et quand je ne le suis pas. Mon opinion est qu’au PSG , le leader s’appelle Neymar. Ou plus exactement, qu’il est en train de le devenir. Neymar est venu au PSG pour être le leader. C’est un processus auquel il manque encore un peu de temps afin de se consolider. »