PSG: «Il ne nous manque rien» pour gagner la Ligue des champions, estime Angel Di Maria

A priori, il sait de quoi il parle puisqu’il l’a gagnée en 2014 avec le Real Madrid. Angel Di Maria croit fort en la réussite du PSG en Ligue des champions. L’Argentin l’a assuré dans une longue interview accordée à France Football, qui paraîtra mercredi.

« On tire tous dans la même direction »

« Je pense qu’il ne nous manque rien : nous avons les joueurs qu’il faut pour remporter la Ligue des champions. Ces dernières années, on a démontré que Paris pouvait réaliser de grandes choses, même si nous n’avons pas su prendre notre chance lorsque celle-ci s’est présentée, reconnaît l’attaquant parisien. Nous avons commis des erreurs qui nous ont valu d’être éliminés par deux fois à ce stade de la compétition [en 8e de finale]. »

Dimanche soir, après le nul face à Guingamp, Thiago Silva avait regretté que le club n'avait pas avancé comme il devait ces dernières saisons. Les joueurs sont pourtant solidaires pour parvenir à cet objectif, assure Di Maria. « On tire tous dans la même direction, on veut tous la remporter », dit-il. On en reparle la saison prochaine... mais ce sera peut-être sans lui dans les rangs parisiens. Interrogé sur son avenir, l'Argentin a convenu qu'il «ne savait pas» s'il allait rester cet été.