PSG: «Il est à Paris, il n’a pas le droit», le CUP attend des excuses de la part de Meunier

Thomas Meunier lors de PSG-Metz au Parc des Princes, le 10 mars 2018. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Thomas Meunier ne s’en sortira pas comme ça. Malgré un long message posté samedi sur les réseaux sociaux pour expliquer qu’on pouvait « liker » la photo d’un tifo des supporters de l'OMet être « dévoué à 1000 % » au PSG, le défenseur belge n'a pas (encore) été pardonné par le CUP, le Collectif Ultras Paris. Mika, le vice-président du groupe, l’a rappelé sur le site du Parisien mardi soir.

« Il est à Paris, il n’a pas le droit (…) L’institution doit être au-dessus de tout. Quand tu signes dans un club comme le PSG, tu dois au minimum connaître son histoire et ses valeurs, justifie-t-il. Je ne vois pas Ruffier "liker" un tifo des Lyonnais ou Thauvin "liker" un de nos tifos. Leur carrière serait compliquée après. Pourquoi, nous, à Paris on devrait l’accepter ? »

« Quand tu signes à Paris, c’est pas pour la Tour Eiffel » https://t.co/aEkFVvH6BW — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 1, 2018

Qu’attend le CUP du Belge, alors, pour ne plus le siffler comme ça a été le cas lors du match face à Guingamp (2-2) dimanche soir ? « L’erreur est humaine, peut-être qu’il n’a pas pris la proportion de tout ça, mais c’est un gars intelligent et mature. On lui a rappelé qu’on était à Paris. Il lui suffit juste de s’excuser. Ça ne fait pas de mal et on repart à zéro. » Tôt ou tard, ça devrait être possible.