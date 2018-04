Ligue 1: Thomas Meunier se fâche contre les supporters du PSG qui l'ont insulté sur les réseaux

Un coup de gueule ou une mise au point, appelez ça comme vous voulez. Pris à partie sur Twitter par plusieurs supporters parisiens plus tôt dans la semaine pour avoir «liké» une photo du Vélodrome en pleine ébullition lors d'OM-Salzbourg​, (un like vite retiré), Thomas Meunier s’est laissé le temps de la réflexion avant de se fâcher tout rouge sur le même réseau social.

Partant d’une photo de son jeune fils et des « valeurs » qu’il essaie de lui inculquer, le latéral belge vide son sac assez franchement.

« L’irrespect et la médiocrité des propos tenus à mon égard ces derniers jours me montrent clairement les limites de certains supporters à ne faire qu’un dans un club où beaucoup de choses ont changé à vitesse grand V ces dernières années. Etant étranger, fan de foot dans sa globalité, et surtout joueur du PSG, sachez que mon implication et ma passion vous sont dévouées à 1000 %, et le fait d’aimer ce qui se passe ailleurs en France ne doit en aucun cas remettre en question le respect et l’envie que j’ai de me battre pour mes couleurs »