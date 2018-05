Coupe de France: Pour Philippe Katerine, «L'équipe du PSG est un poulet sans tête» et les Herbiers vont gagner

Mc Circulaire et Philippe Katerine devant des supporters des Herbiers. — Capture d'écran YouTube

Philippe Katerine est le people fan des Herbiers, l’équipe de troisième division qui affrontera le PSG mardi 8 mai en finale de Coupe de France. Et si le petit club, 11e de National, est loin d’être favori, Philippe Katerine se montre lui plutôt confiant. « Il y a toujours un doute, on va donc respecter le PSG et aborder ce match avec sérieux. Mais je crois que c’est une équipe en déroute. Parce que Verratti, son poumon, ne sera pas là. Et parce que Emery a déjà foutu le camp. Or une équipe sans entraîneur est comme un poulet sans tête, elle court sans savoir où elle va », a-t-il déclaré au JDD.

Bien joué Philippe Katerine, tu viens de gagner une place sur l’Equipe TV pour ton analyse foot incroyacle. https://t.co/6z9UHiglk3 — Julien Miller 🔴🔵 (@Chat_Pas_Net) May 7, 2018

Et en cas de défaite, le chanteur, qui avait réalisé un clip pour soutenir de club, est confiant sur l’amour du beau geste du PSG. « De toute façon, en cas de coup du sort, Thiago Silva nous laissera la coupe. » L’espoir, la plus belle chose qui existe dans le foot, mais la plus cruelle aussi.