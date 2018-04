Coupe de France: Neymar présent (en tribunes) pour la finale contre les Herbiers?

Neymar ne fera pas son retour avant - au mieux - la dernière journée — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Et si on revoyait enfin Neymar à Paris ? Parti soigner son pied au Brésil, l’attaquant ne l’a justement plus posé - le pied - en France depuis un paquet de semaines. Selon le site brésilien Uol Esporte, l’exil de Ney touche à sa fin : on devrait le revoir du côté de Paris le 5 mai. Il pourra donc assister à la finale de la Coupe de France contre les Herbiers, trois jours plus tard (mais ne pourra pas jouer au poker en même temps).

Neymar revient à temps pour assister au dîner de fin de saison du club, un événement jugé important étant donné que les sponsors seront présents autour de la table et qu’ils imaginent mal ne pas y voir la grande star du PSG​. Question de principes.

Neymar sur le banc contre Caen ?

Pour ce qui est du retour ou non du Brésilien sur les pelouses françaises avant la fin de la saison, Uol nous apprend qu’il devrait être trop juste pour le dernier match de Paris au Parc contre Rennes, le 12 mai mais évoque la possibilité de l’apercevoir à Caen, une semaine plus tard à l’occasion de la dernière journée.

Mais pour le moment, ça ne va pas plus loin qu’une présence sur le banc de touche. Ça sent l’entrée en jeu à la 85e pour lui faire toucher deux fois le ballon.