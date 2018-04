PSG: «Bye, bye les béquilles, à jamais»... Neymar marche à nouveau (et en a l'air heureux)

Neymar et ses ex-béquilles — Andre Penner/AP/SIPA

Les choses avancent plutôt bien pour Neymar. Le Brésilien, qui soigne son pied au Brésil, a fait part sur les réseaux sociaux de sa joie et satisfaction d’avoir enfin pu se débarrasser de ses béquilles. Dans une vidéo, on le voit marcher librement - mais toujours avec son attelle. On lit aussi sur la légende « bye, bye les béquilles, à jamais ! ».

Le Brésilien remarche - Neymar

La star du Paris Saint-Germain​ sera de retour au top pour la Coupe du monde mais on ignore si on le reverra sous les couleurs du PSG avant la fin de la saison. Il doit passer un examen décisif le 17 mai afin de voir s’il pourra ou non fouler la pelouse de Caen deux jours plus tard pour la clôture du championnat. Mais selon toute vraisemblance, Neymar ne prendra aucun risque : sa priorité est le Mondial en Russie.