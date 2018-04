PSG: Neymar parti pour ne pas rejouer avec Paris avant la fin de la saison?

Neymar pourrait ne plus jouer avec Paris cette saison — AFP

Il est encore trop tôt pour être catégorique, mais les supporters parisiens ont des raisons de s’inquiéter : Neymar pourrait ne plus jouer avec le Paris Saint-Germain cette saison. Le Brésilien a affirmé qu’il ne retrouverait sûrement pas les terrains avant la dernière quinzaine du mois de mai. « Le dernier examen est le 17 mai, si je ne me trompe pas. Il n’y a pas de date exacte, mais pour vous donner une date approximative, je serai déclaré apte à rejouer le 17 mai », a-t-il dit. Pour info, le PSG bouclera sa saison avec un déplacement à Caen deux jours plus tard.

Revenir encore plus fort

« Presque tous les jours je parle au club, au staff », a ajouté Neymar. « Ça a été dur de voir mon club être champion et de ne pas être là. Mais la santé avant tout. » Vendredi dernier, le coach Unai Emery, à Paris, venait de dire que la star de 26 ans était « proche d’un retour » quand Neymar​ avait lâché, depuis le Brésil, qu’il lui manquait « un petit mois » pour revenir.

Interrogé sur sa convalescence, qu’il passe dans sa luxueuse résidence sur le littoral de Rio de Janeiro, l’attaquant le plus cher de l’histoire du football a ajouté qu’il faisait « le maximum d’exercice » et suivait son « traitement tous les jours ». « Quand je recommencerai à m’entraîner, je me donnerai encore plus à fond », a ajouté le Brésilien. C’est son sélectionneur qui sera content.