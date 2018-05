Unai Emery demande «du respect» pour les Herbiers (et aime la magie de la Coupe de France)

Unai Emery — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

S’il y a bien une chose que l’on ne peut pas reprocher à Unai Emery, c’est de ne pas avoir la classe. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a évoqué l’affrontement à venir contre les Herbiers en finale de Coupe de France, mardi, et ne prend pas de haut l’équipe qui évolue deux divisions en dessous.

« C’est le charme de la Coupe de France, l’opportunité qu’une équipe moyenne arrive à cette finale et puisse profiter avec tous les supporters d’un petit village d’être ici avec beaucoup de supporters, dans un Stade de France plein. Ce sera une belle finale, une belle journée. Nous aurons beaucoup d’envie et beaucoup de motivation. Avec du respect pour l’adversaire », a assuré l’entraîneur basque. Et d’ajouter que si les Herbiers sont là, ce n’est pas par hasard. « Ce n’est pas seulement un match, c’est une finale. Les Herbiers ont mérité d’être ici. »

Le club vendéen, qui évolue en troisième division et dont le budget est 270 fois plus petit que celui du PSG (2 millions contre 540 millions d’euros).