Qui a dit «Neymar se comporte comme un gamin, il n'est pas le leader du PSG» ?

Bon, faut dire, il ne fait rien pour qu'on le défende...

Malgré le salaire mirobolant, la popularité, le talent incroyable et le pouvoir de faire chavirer un stade, dès fois, on se dit que la vie de Neymar n’est pas facile. Le pauvre garçon n’a pas joué depuis deux mois et demi suite à une grave blessure mais certains trouvent quand même le moyen de le clasher.

"Il se comporte encore comme un gamin" https://t.co/Eoe9sx7NvO — After Foot RMC (@AfterRMC) May 7, 2018

Et cette fois, c’est Bernard Lama qui s’y colle. Le légendaire gardien de but du PSG, véritable rempart à l’époque (ça semble loin n’est ce pas ?), a défoncé la star brésilienne. Il faut dire que Bernie est un habitué. On commence avec une critique qui a du sens « Neymar est un leader technique, pas un leader de vestiaire. Il est encore trop immature pour ça », puis on défonce tout : « Il a 26 ans mais il se comporte encore comme un gamin et c’est comme si on voulait l’infantiliser pour mieux le contrôler. Il faut qu’il s’émancipe. L’impression est vraiment mitigée en ce qui concerne sa mentalité. »

Allez Neymar, reviens sur les terrains et fais-les tous taire par tes performances.