Ligue des champions: «Ils auront l'expérience mais nous on sera en feu», Klopp lance déjà la finale face au Real

Ça y est, on connaît l’affiche de la finale de la Ligue des champions, qui aura lieu le 26 mai prochain à Kiev. Liverpool, qui a moins tremblé mercredi à Rome que le score final ne l’indique ( défaite 4-2 après l’avoir emporté 5-2 à l’aller), a rejoint le Real Madrid, qui s’était débarrassé la veille du Bayern.

« On est entrés en barrage, on est en finale, je suis très, très heureux pour les joueurs et les supporters. Tout le monde a été superbe. On va à Kiev. Ça paraît fou mais on y va », a exulté Jurgen Klopp après la rencontre.

AS Rome-Liverpool: «Des erreurs incroyables», les Romains estiment avoir été volés par l'arbitre https://t.co/HFzTb660Ot via @20minutesSport pic.twitter.com/6TUVs2TXts — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 3, 2018

De retour à ce niveau 11 ans après leur dernière finale, perdue face au Milan AC (2-1), les Anglais savent qu’ils auront fort à faire face aux Madrilènes, double tenants du titre. « On sera prêts, mais ça sera le Real. Personne ne peut avoir plus d’expérience que cette équipe. Ils auront l’expérience mais nous, on sera en feu », a prévenu le coach allemand. Après avoir collé cinq buts à Porto, cinq à Manchester City et sept à l’AS Rome, on a tendance à le croire. Et on a déjà hâte de voir ça.