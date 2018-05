AS ROMA - LIVERPOOL

Un miracle peut-il se produire deux fois ? On le saura bien assez vite. Après avoir remonté un handicap de trois buts au tour précédent contre le FC Barcelone, l’AS Roma entend bien rééditer l’exploit face à la machine offensive de Liverpool, menée par l’incroyable Mohamed Salah. La tâche ne sera pas mince. A l’aller, et en dépit d’un dernier quart d’heure salvateur, les Romains se sont fait trimbaler dans tous les sens. Et bien que la tendance soit à la folie, on imagine mal les Reds prendre trois buts sans en planter un seul. Si la logique est respectée, Liverpool rejoindra le Real Madrid à Kiev, en finale. Mais bon, le foot et la logique, ça fait deux.

