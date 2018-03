TFC: Moubandje, Toivonen, Durmaz... Comment aller au Mondial quand on est remplaçant chez le 17e de L1?

FOOTBALL Le Suisse et les deux Suédois jouent peu à Toulouse, en lutte pour son maintien en L1. Mais ils devraient quand même disputer la prochaine Coupe du monde en Russie…

François Moubandje devrait bénéficier de la faible concurrence à son poste de latéral gauche.

Les offensifs Ola Toivonen et Jimmy Durmaz restent des cadres de la sélection suédoise, même si le second a perdu sa place de titulaire.

Sauf surprise, le TFC enverra trois représentants à la Coupe du monde en Russie, du 14 juin au 15 juillet : le Suisse François Moubandje ainsi que les Suédois Ola Toivonen et Jimmy Durmaz. Mais comment peut-on postuler à la plus grande des compétitions lorsqu’on cire le banc du 17e de Ligue 1 ? 20 Minutes a posé la question à des spécialistes.

François Moubandje, coéquipier modèle

En club, Michaël Debève a fait du Genevois, arrière gauche titulaire sous l’ère Dupraz, la doublure d’Issiaga Sylla. En équipe nationale, il vit dans l’ombre de Ricardo Rodriguez (Milan AC). Le sélectionneur Vladimir Petkovic a toutefois de nouveau retenu François Moubandje (27 ans, 15 sélections) pour les matchs amicaux en Grèce et face au Panama, vendredi puis mardi.

La voici la voilà ! La première équipe de Suisse de l'année, pour les matchs amicaux face à la Grèce 🇬🇷 et au Panama avec, notamment, la première convocation du Bâlois Dimitri Oberlin. Drmic, Derdiyok, Moubandje et Djourou, absents en novembre, sont de retour. https://t.co/sywOhI6yeG — HoppSuisse (@HoppSuisse) March 16, 2018

« Petkovic l’aime beaucoup, c’est le genre de mecs qui ne fait pas de bruit dans le groupe, relève Arnaud Cerutti, journaliste à La Tribune de Genève. Je pense que sauf blessure, il sera à la Coupe du monde. » D’autant qu’il ne se rate pas lorsqu’on lui donne la chance d’évoluer pour la « Nati ». « A Toulouse, il est assez inconstant mais avec la Suisse, il a toujours assuré, poursuit le journaliste. Même la presse suisse-allemande, qui a tendance à enfoncer les joueurs francophones, est plutôt cool dans les notes qu’elle lui donne. »

#stat Hier, Ricardo Rodriguez est devenu le 1er buteur suisse de l'histoire du club. pic.twitter.com/u4TgD5QyL5 — AC Milan 🇫🇷 (@ACMilanFRA) September 21, 2017

Bon camarade, présent quand il doit dépanner, le François Moubandje 2018 a tout du Vincent Candela 1998, remplaçant de l’inamovible Bixente Lizarazu, le côté DJ en moins. « Moubandje reste le remplaçant de Rodriguez, beaucoup plus costaud, mais derrière, il n’y a aucune concurrence, pas même chez les U21 », observe Arnaud Cerruti.

Ola Toivonen et Jimmy Durmaz, prime à l’expérience

Les deux joueurs offensifs ont été appelés pour les rencontres de préparation de la Suède contre le Chili, samedi, et en Roumanie, mardi. Leur cas ressemble à celui de Moubandje, l’expérience en plus, comme l’explique Nicolas Chartrain, en charge de la Suède pour Nordisk Football. Ce site francophone épluche l’actu du foot nordique, de la Scandinavie au Groenland en passant par les Iles Féroé.

« Ils seront à la Coupe du monde sauf blessure. Il y a peu de choix à leur poste, ils ont beaucoup d’expérience et sont très performants au sein du collectif, la principale force de la sélection. En outre, la Suède est assez conservatrice, avec très peu de changements en dehors des amicaux. »

Toutefois, les deux joueurs offensifs n’ont pas le même statut aux yeux du sélectionneur Janne Andersson.

Toivonen, le taulier

Depuis la nomination de Debève, l’attaquant de 31 ans (54 sélections) n’a enquillé que 63 minutes en Ligue 1, réparties en trois petites apparitions. Mais en équipe nationale, c’est autre chose.

« Il forme un bon duo d’attaquants avec Marcus Berg qui est indiscutable, relève Nicolas Chartrain. Bien sûr son faible temps de jeu inquiète le sélectionneur, mais Andersson devrait lui maintenir sa confiance vu ce qu’il a apporté lors des dernières rencontres. Les deux matchs amicaux apporteront des réponses. »

Souvent énigmatique au TFC, mais capable d’éclairs de classe, l'ancien Rennais a joué un rôle essentiel dans la campagne de qualifications de la Suède. « Il a participé à dix des douze matchs dont neuf comme titulaire. Et on se rappelle son fameux but contre la France [2-1, le 9 juin 2017], qui aura compté énormément pour la Suède en permettant d’accrocher la deuxième place du groupe devant les Pays-Bas. »

Toivonen devrait donc repousser la concurrence de John Guidetti (Alavés, L1 espagnole), l’«ami» de Layvin Kurzawa, de l’ex-Bordelais Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren, L1 belge) et de Christoffer Nyman (Eintracht Brunswick, D2 Allemande).

Durmaz, l’intermittent du spectacle

Lui aussi était titulaire, et buteur, face aux Bleus en juin dernier. Mais le temps s’est gâté pour l’ailier polyvalent aux 43 sélections, qui fête ce jeudi ses 29 ans. Depuis sa dernière titularisation contre Troyes (1-0) le 27 janvier, Durmaz n’a joué que 68 minutes pour trois entrées en jeu. Avec la Suède, sa situation s’est aussi précarisée.

« Ses différentes blessures ont permis à Viktor Claesson de prendre sa place de titulaire, comme lors du barrage face à l’Italie, relève Nicolas Chartrain. Selon moi, Durmaz devra se contenter des fins de rencontres pour faire la différence avec sa vitesse et sa technique. »

Ken Sema/@Semaken kan ha väckt intresse från Arsenal och andra stora klubbar efter en otroligt stark insats mot just Arsenal på Emirates. Är detta nånting vi borde oroa oss över och har vi råd att tappa Sema? (Jag röstar nej) #Arsenal #UEL #ÖFK #Östersund #TransferTalk pic.twitter.com/aJiNlHGbSb — ÖFK FanTV (@OFK_FanTV) February 27, 2018

Outre Claesson, très bon avec Krasnodar dans le championnat russe, la principale menace pour le Toulousain s’appelle Ken Sema (Östersunds), auteur d'un beau parcours avec son club en Ligue Europa. « Mais il reste jeune [24 ans] et peu expérimenté, normalement il devrait être derrière Durmaz dans la hiérarchie. »