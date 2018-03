Ligue 1: Le PSG est le club préféré des Français (juste) devant l'OM... L'OL troisième...

Neymar et Dani Alves célèbrent un but — J.E.E/SIPA

Rêver plus grand. A défaut d’y parvenir sur la scène européenne, où il a une nouvelle fois été écarté de la Ligue des champions sans en avoir atteint le dernier carré, le Paris Saint-Germain​ a atteint son but à l’échelle nationale : dominer le football français. Sur le plan sportif, c’était déjà plutôt clair. La nouveauté, selon une étude commandée par la Ligue de Football professionnel (LFP) et le syndicat Première Ligue, c’est que le PSG règne maintenant aussi en maître dans le cœur des Français.

Une première pour Paris

Sur 5.001 personnes se disant intéressées par le foot, 22 % ont répondu « Paris Saint-Germain » à la question « êtes-vous supporter d’un club », contre 20 % pour l’Olympique de Marseille. C’est la première fois que le club de la capitale passe devant son rival historique en dépit du regain de forme de ce dernier. La troisième équipe la plus soutenue par les Français est sans surprise l’Olympique lyonnais, avec 14 % de mentions. Viennent ensuite Saint-Etienne, Monaco et Bordeaux (respectivement 9 %, 8 % et 7 %).