Patinage de vitesse: Un ex-entraîneur de la France a essayé de truquer une course à Sotchi

Jillert Anema (en arrière plan) a tenté de truquer une course de patinage de vitesse alors qu'il entraînait l'équipe de France, lors des JO d'hiver de Sotchi. — John Locher/AP/SIPA

Un coach néerlandais de patinage de vitesse a essayé de truquer une course de poursuite en 2014 lors des Jeux olympiques de Sotchi, où il était alors entraîneur de l'équipe de france, a déclaré le comité olympique des Pays-Bas jeudi.

«Jillert Anema a fait la proposition le 21 février 2014 de prendre des dispositions pour que les Pays-Bas et la France s'entendent sur le déroulement de la course», a rapporté le comité olympique néerlandais (NOS*NSF) dans un communiqué.

Les révélations sur Jillert Anema, qui est aujourd'hui l'entraîneur de Jorrit Bergsma, ont été dévoilées alors même que l'équipe néerlandaise participait au 10.000 mètres à Pyeongchang. Bergsma, tenant du titre, a décroché la médaille d'argent.

Il y a quatre ans, M. Anema s'est adressé à son homologue néerlandais pour demander si ses redoutables patineurs pourraient ralentir au premier tour de la poursuite, a expliqué le quotidien de référence De Volkskrant.

M. Anema s'inquiètait que l'équipe française, affaiblie par la méforme d'Alexis Contin, souffrant d'une maladie de la thyroïde, ne «perde la face et les fonds financiers» en cas de déroute. La demande «avait été rejetée d'emblée», a indiqué le NOS*NSF, qui a envoyé un avertissement écrit à Jillert Anema en mars 2014.

«C'était contre les valeurs des Jeux olympiques et contre les valeurs de fair-play et de respect dans tous les sports en général», a déclaré Maurits Hendriks, chef de mission à Sotchi. «Pour l'instant, nous allons en rester là. Nous espérons avoir clarifié les points de vue du comité, et nous espérons que cela ne se reproduira pas», a poursuivi le NOS*NSF.