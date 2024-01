Concrètement, le Wifi 7 de la nouvelle Freebox Ultra, ça va servir à quoi ?

On s’y perd un peu. Lors de la présentation de sa nouvelle Freebox Ultra le 30 janvier, Xavier Niel, le patron d’Iliad, a largement vanté, outre l’offre accrue de services de sa nouvelle box fibre, sa compatibilité Wifi 7. Fraîchement certifiée (le 8 janvier 2024 par la Wi-Fi Alliance), la nouvelle norme de transmission sans fil – également appelée 802.11be – ouvre des perspectives enthousiasmantes à nos usages. 20 Minutes vous explique comment. Et vous dit pour quoi.

La fin d’un Internet à la ramasse

Le Wifi, il faut bien l’avouer, c’est un peu technique. Mais la Freebox Ultra, la première box Internet au monde compatible avec le Wifi 7, possède sur le papier de sérieux avantages. Ce qui nécessite quelques éclaircissements.

Votre Internet rame lorsque à la maison toute la famille tente de se connecter simultanément ? La série que vous regardez en streaming s’interrompt quelques secondes pour reprendre ensuite ? Quant à vos jeux en ligne, n’en parlons pas : votre réactivité est plombée par un réseau capricieux ? Le Wifi 7 risque ainsi de répondre à vos besoins.

Cette évolution du Wifi 6 et du Wifi 6E utilise d’abord trois bandes de fréquences : les 2,4 GHz et 5 GHz (déjà utilisées par le Wifi 5 et Wifi 6), mais aussi les 6 GHz (qu’utilise uniquement le Wifi 6E). L’ajout des 6 GHz est un atout… pour le moment.

Encore très peu utilisée, donc non engorgée, cette bande de fréquences va permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une plus grande vitesse de connexion.

Une troisième voie pour sortir des bouchons

Cela sera particulièrement significatif en ville où les bandes de fréquences de 2,4 et 5 GHz sont souvent saturées. Avec le Wifi 7, c’est un peu comme si, à côté d’une autoroute à deux voies bouchée aux heures de pointe, s’ouvrait subitement une troisième voie : la circulation s’en trouve fluidifiée et chacun peut se déplacer plus rapidement. En l’occurrence avec une largeur de fréquence jusqu’à 320 MHz (sur la bande 6 GHz seulement). Oui, c’est compliqué. Mais c’est super rapide : « En fait, c’est comme si la route créée avait deux fois la largeur de la route traditionnelle, et que les véhicules s’y déplaçaient à une vitesse considérable », décrypte Lionel Paris, expert produit réseaux pour Netgear.

Autre atout du Wifi 7 : le fonctionnement dit « multiliaisons » (ou MLO pour Multi-Link Operations). Cela consiste, pour un même usage, à l’emploi possible de plusieurs bandes de fréquences. Si l’une des trois bandes utilisées par la box est trop chargée, une autre est automatiquement utilisée. Et deux bandes sur les trois disponibles peuvent même être associées. Cela a pour effet d’augmenter le débit et de bénéficier d’un réseau beaucoup plus fiable. « C’est une grande première dans le monde du Wifi. Pour la première fois, on associe deux bandes de fréquences sur les trois, comme si les 5 GHz et 6 GHz ne faisaient plus qu’un pour créer un tuyau encore plus gros », explique Lionel Paris de Netgear, qui vient de lancer son routeur Wifi 7 Nighthawk RS700S.

À l’arrivée, la Wifi 7 promet des débits théoriques pouvant atteindre 46 Gbit/s, contre 9,6 Gbit/s pour le Wifi 6 et Wifi 6E. Ces débits sont impressionnants si on les compare surtout aux 3,5 Gbit/s qui correspondent à ceux qui sont actuellement les plus répandus avec les box d’ancienne génération qui équipent la plupart des foyers.

Mais du Wifi 7 pour quoi faire ?

Alors il est vrai que sur le papier, le Wifi 7 fait rêver quand on a déjà la fibre à la maison. Mais tout le monde ne va pas avoir besoin tout de suite du Wifi 7. La bande passante accrue vous offrira cependant une expérience de bien meilleure qualité, surtout si vous êtes plusieurs, sous le même toit, à solliciter le réseau au même moment. Qui pour se divertir ; qui pour travailler ; qui pour jouer. Et tous les produits Wifi 6E déjà disponibles vont pouvoir profiter des 6 GHz du Wifi 7 sans attendre. D’autant que jusqu’à cent appareils peuvent être connectés à une même box Wifi 7 sans que les performances en soient ralenties !

Avec une latence réduite de cent fois, les gamers en sortiront sans doute les premiers vainqueurs en gagnant considérablement en fluidité (pour jouer en streaming 4K, par exemple). C’est la fin du lag, l’éclate totale pour jouer sans fil ! Mais aussi pour les jeux ancrés dans la réalité virtuelle ou augmentée dont la précision requiert toujours plus de performances en termes de connectivité. Si le Wifi 7 est rétro compatible avec les équipements Wifi 5 et Wifi 6, les appareils en Wifi 7 natif offriront évidemment des performances optimisées. On dénombre actuellement 80 périphériques compatibles Wifi 7. Il devrait y en avoir 200 à 300 d’ici à la fin du premier trimestre 2024. Et ça ne fait que commencer.