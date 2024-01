«Comme un air de jamais vu » ? Le pitch de la conférence de presse de Free, ce mardi 30 janvier, avait un côté enthousiasmant. Attendue mais pas spoilée sur les réseaux (même si Free avait teasé quelques gros plans d’un mystérieux produit), la Freebox V9 figurait au rang des espoirs de nombreux abonnés, dont certains, peut-être déçus par la Delta, au succès mitigé. Cette V9 s’appellera finalement Ultra. 20 Minutes vous dévoile les contours de cette nouvelle offre.

La Freebox Ultra est la première box à adopter le Wifi 7. - Free

Internet boosté comme jamais

La nouvelle génération de Freebox veut jouer la carte de la performance. Annoncée avec des débits montants et descendants poussés jusqu’à 8 Gb/s, la box aux courbes arrondies se distingue également par l’intégration du Wifi 7, la nouvelle norme jusqu’à cinq fois plus rapide que le Wifi 6. Le Wifi 7 utilise la bande de fréquence de 6 Hz, peu occupée, donc extrêmement rapide. La box est proposée avec un répéteur également Wifi 7, le premier du marché. Fibre symétrique à 10 Gb/s, Wifi 7 : c’est donc une première !

Xavier Niel, le patron de Free n’a d’ailleurs pas manqué de tacler ses concurrents qui, en 2018, avançaient que l’internet à 10 Gb/s/s ne possédait pas de cas d’usage auprès des particuliers. En complément de la Freebox Ultra, un petit boîtier 4G nommé Pocket Wi-fi permettra, en mobilité, de disposer de son propre réseau Wifi (avec 200 Go de data avant son activation en ligne, puis 50 Go par mois).

Côté connectique, le Freebox Ultra intègre quatre ports Ethernet, un port USB 3.0 et un emplacement pour mettre un disque NVMe (pour les disques flash et SSD de nouvelle génération et faire offoice de serveur NAS).

Toujours plus de services

Mais là où Free souhaite aussi marquer sa différence avec Orange, SFR et Bouygues Telecom, c’est sur l’offre de contenus, ceux qui sont nativement inclus dans sa box. Outre les 280 chaînes proposées nativement, outre Free League 1, Netflix, Amazon Prime (avec son service de livraison express), outre la plateforme de VOD OQEE et ses 500 films gratuits, Free étoffe son offre avec Disney+, Universal + mais aussi Canal+ Live. Xavier Neil a fait le compte : il y en a pour 84 euros de contenus dans la box, là où les concurrents en proposent tout au plus pour 58 euros.

La nouvelle offre Freebox Ultra disponible le 23 janvier 2024. - Capture

« C’est une offre de malade, du jamais vu. On a toujours été là pour faire baisser les prix dans ce pays », s’enthousiasmait ainsi Xavier Niel. Alors enthousiasmante, également, la Freebox Ultra ? On ne saurait dire moins, puisque Free la propose dès aujourd’hui au tarif de 49,99 euros pendant 12 mois (puis 59,99 euros), sans engagement. Nommée Ultra Essentiel, une version light de la Freebox Ultra est parallèlement proposée (avec une offre de contenus limités) moyennant 39,99 euros/mois durant 12 mois, puis à 49,99 euros.