Décrocheront-ils une médaille au prochain concours Lépine ? L’invention de ces deux jeunes Rennais brille en tout cas par son ingéniosité. Étudiants en quatrième année à l’Institut national des sciences appliquées (Insa) sur le campus de Beaulieu à Rennes, Lucas Moysan et Cédric Le Guern viennent de développer un petit gadget qui pourrait bientôt faire le bonheur des lecteurs et des lectrices. Baptisé Lizia, il vise à faciliter la lecture en permettant de lire d’une seule main, chose pas toujours très agréable ni pratique.

L’idée a germé dans le cerveau de Cédric Le Guern durant ses années lycée. « Il galérait un peu à maintenir son livre ouvert quand il était dans son lit et s’est donc mis à bricoler un prototype avec son imprimante 3D », raconte Lucas Moysan. Mis en sommeil, le projet a refait surface il y a deux ans quand les deux jeunes de 21 ans se sont croisés sur les bancs de l’Insa. « Je suis moi-même un grand lecteur et j’ai tout de suite été emballé quand il m’a présenté son projet », souligne Lucas.

En mode lampe ou marque-pages

Pour éviter de se tordre le poignet en lisant d’une seule main, des porte-pages ou bagues de lecture existent déjà. Mais certains de ses objets sont assez volumineux et n’offrent pas non plus toutes les fonctionnalités du Lizia. Car en plus de permettre de tenir son livre sans effort et sans abîmer les pages et la reliure, le petit gadget, qui pèse 27 g et mesure 10 cm, fait aussi office de lampe de lecture. Le tout grâce à une petite loupiote led installée juste au-dessus de la partie flexible où l’on glisse son pouce. Une fois la lecture terminée, l’objet en forme de pince se transforme aussi d’un simple geste en marque-pages. « On a voulu un objet simple mais très fonctionnel », indique le jeune homme.

Lucas Moysan veut faciliter la vie des lecteurs et des lectrices. - J. Gicquel / 20 Minutes

Avant de le lancer sur le marché, les deux étudiants ont fait tester leur trouvaille à plusieurs centaines de lecteurs. « On a eu énormément de retours positifs, assure Lucas. Mais on a aussi découvert plein de nouveaux usages. Certains nous ont dit qu’ils s’en servaient pour lire dans leur bain ou dans les transports en commun, d’autres que ça leur permettait de boire leur café en même temps ». En juin, les deux compères se sont aussi lancés dans un Tour de France pour aller rencontrer les libraires. « Il n’y a pas tant que ça d’accessoires pour la lecture et ils ont eu l’air emballés », poursuit le jeune homme.

Disponible à la vente en fin d’année

Leur campagne de financement participatif lancée fin mai sur Ulule cartonne également. Ils espéraient à la base atteindre le cap des 100 précommandes qui leur aurait permis de lancer une première production. L’objectif a finalement été atteint en moins de 24 h et ils en sont aujourd’hui à 2.744 précommandes alors que la campagne s’achève le 13 juillet.

Disponible en cinq coloris et fabriqué à base de plastique recyclé, le Lizia devrait être vendu d’ici à la fin de l’année dans toutes les bonnes librairies ainsi qu’en ligne, au prix de 19 euros environ.