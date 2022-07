C’est un principe qui a déjà été expérimenté dans les débuts de l’industrie automobile avant la Première Guerre mondiale. Cent vingt ans plus tard, le moteur à eau fait un retour fracassant sous les capots de nos puissantes voitures. La raison principale ? Le prix hallucinant du carburant,qui ne semble pas vouloir descendre sous la barre des deux euros le litre, et contraint les Français à explorer toutes les solutions pour réduire leur consommation. C’est dans ce contexte d’inflation que l’invention de Laurent Baltazar a pris une nouvelle dimension. Basé dans le Finistère, ce touche à tout a mis au point un kit moteur qui permet d’économiser au moins 20 % de carburant. Son secret ? L’eau !

En mars, Laurent Baltazar était encore seul dans sa société. Débordé par la demande, il a dû embaucher d’urgence des préparateurs de commande pour acheminer son précieux kit. Baptisé Eco Leau, le système est tout simple et s’adapte à toutes les motorisations. Branché tout près du turbo, il vient injecter des particules d’air humide qui s’ajoutent au carburant pour améliorer le couple du véhicule. Résultat : l’automobiliste a moins besoin « d’appuyer » pour avancer et consomme environ 20 % de moins. « Tout est purement mécanique et simple. Un moteur, c’est comme un corps humain, il lui faut de l’air pour fonctionner. Mais il fonctionne mieux si l’air est humide », explique Laurent Baltazar.

Cette idée, l’entrepreneur l’a eue en lisant un article de Sciences et vie en 2010 qui évoquait la récupération des gaz d’échappement. Lui s’est concentré sur l’optimisation de la combustion et obtient des résultats surprenants. « On estime qu’on baisse en moyenne la consommation de 20 %. C’est parfois plus, parfois un peu moins. On permet aux gens de gagner en autonomie et surtout, on est moins polluants. Parce qu’on consomme moins, mais aussi parce qu’on émet moins de particules fines », promet l’ancien spécialiste de l’informatique.

Le kit inventé par Laurent Baltazar permet aux moteurs thermiques de voitures et camions de moins consommer de carburant grâce à un réservoir d'eau. - Eco Leau

Ce dernier prend l’exemple d’une Fiat Punto dont les émissions de dioxyde d’azote (NOx) avaient baissé de 30 % après l’installation du kit. Les garagistes confirment et relèvent même un constat troublant. En pulvérisant de la vapeur d’eau dans le circuit, le dispositif limite l’encrassement et notamment les problèmes de la calamine qui encrasse les moteurs et provoque de vilaines fumées noires.

A monter tout seul ou au garage

Fort de tous ses arguments, l’entrepreneur breton voit naturellement son carnet de commandes exploser à chaque choc pétrolier. Depuis son invention en 2012, Laurent Baltazar a vendu 20.000 kits. Boostée par la flambée de l’or noir, la dynamique est devenue folle et plus d’un millier de kits sont vendus chaque mois. Une croissance telle que les garagistes partenaires, pourtant de plus en plus nombreux, peinent à suivre la demande. Proposé à 500 euros pour une voiture légère, le kit est facturé un peu plus de 1.000 euros avec la pose. « Mais on peut aussi le faire tout seul. Il suffit de savoir repérer le turbo », précise Laurent Baltazar, qui va bientôt ouvrir un showroom à Sainte-Sève, près de Morlaix.

Depuis quelques semaines, ce dernier voit une clientèle s’affirmer. Alors qu’il fonctionnait avec 80 % de particuliers il y a quelques années, le Finistérien a vu les demandes de professionnels affluer. Car le kit Eco Leau ne s’adapte pas seulement sur toutes les voitures, il peut aussi être installé sur les motos, les camping-cars, les camions ou encore les tracteurs. Quant à la consommation d’eau, elle est minime : de l’ordre de 20 centilitres pour 1.000 kilomètres. On n’a pas fini d’en entendre parler.