Disponible en France depuis janvier 2022, le Wifi 6E promet des débits doublés et une bande de fréquences toute neuve (celle des 6 GHz), pratiquement vierge de tout utilisateur. A ce jour, 150 périphériques (smartphones, ordinateurs…) sont compatibles. Parmi eux, certaines box opérateurs comme la Freebox Delta, la Livebox Max Fibre ou la Bbox Ultym Fibre. Mais selon Lionel Paris, expert produits réseau pour Netgear, qui fabrique routeurs et satellites pour amplifier les réseaux Wifi de nos maisons, elles ne suffiraient pas pour offrir un maillage et un débit suffisants en cas d’usage intensif de son réseau sans fil à la maison. Vantant les équipements Orbi de Netgear, comme l’Orbi 960 que nous avons testé, il justifie ses promesses en répondant aux questions de 20 Minutes.





Le Wifi 6E, c’est quoi ?

Il s’agit de la plus grosse révolution du Wifi depuis une dizaine d’années, puisqu’une nouvelle bande de fréquences vient d’être ajoutée : la 6 GHz, en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz. C’est un peu comme si, d’une autoroute à deux voies, nous passions à une autoroute à trois voies.

Est-ce de la surenchère technologique ou y a-t-il un réel besoin ?

On se retrouve dans la même situation qu’il y a douze ans : on arrive à un niveau de saturation des fréquences existantes. L’avantage de la bande 6 GHz du Wifi 6E est qu’il n’y a personne dessus, elle est fraîche. Cette bande arrive pour désaturer les deux premières. C’est particulièrement notable en milieu urbain ou les « tuyaux » sont saturés. Autre atout du Wifi 6E : les traditionnels débits sont multipliés par deux. Un smartphone Wifi 6 qui propose un débit de 1,2 Gbits passe à un débit de 2 Gbits sur un smartphone Wifi 6E. Sur un PC compatible, on atteint 4,8 Gbits.









Plus de débit, ce n’est pas plus de danger potentiel à cause des ondes ?

Il est légitime de se poser la question. L’ANFR (Agence nationale des fréquences) impose des normes auxquelles on est obligés d’adhérer. Sur les produits Wifi, en matière de puissances, il est seulement question de milliwatts. Une étude de l’OMS indique que ce type d’ondes hertziennes à faible puissance n’a pas d’effets nocifs pour la santé.

Même avec une box Internet récente et la fibre, on constate souvent que le Wifi domestique n’est pas aussi bon qu’espéré, pourquoi ?

La problématique des box est complexe. Schématiquement, une box, même Wifi 6 ou 6E, n’est pas capable de redistribuer en Wifi la puissance d’entrée, même si l’on est fibré.

Mais pour quelle raison ?

Les opérateurs essayent d’intégrer une technologie Wifi dans une box qui fait tout au meilleur rapport qualité/prix. Ils ont des contraintes fantastiques, notamment de coûts, qui les amènent à faire des arbitrages. Pour du Wifi performant, il faut des antennes, des amplificateurs… Les box récentes font donc à peu près tout, mais aussi des compromis.

Les box Wifi 6 ou 6E ne sont donc pas une vraie solution ?

Elles ne résolvent pas toutes les difficultés le plus souvent rencontrées avec le Wifi domestique : couverture limitée et saturation dès lors que plusieurs personnes du foyer utilisent le réseau en simultané. Si vous habitez dans plus de 30 mètres carrés, la réponse ne peut pas venir d’un produit unique. Il y a besoin d’une multiplication de produits, avec un routeur et des satellites performants, pour couvrir une maison de manière intégrale et homogène… Les opérateurs le savent et proposent des répéteurs, mais qui restent souvent insuffisants.

Comment les périphériques Orbi Wifi 6 et Wifi 6E que vous défendez vont-ils les régler, eux, ces problèmes ?

D’abord, Orbi va exploiter en Wifi la vraie capacité de la fibre. L’ajout du standard Wifi 6E dans la série Orbi 960, par exemple, va vous permettre de connecter à leur vitesse maximale les derniers mobiles, tablettes, ordinateurs et TV. Le routeur est branché en filaire et cela fait toute la différence. Ensuite, nos routeurs et satellites ne font pas de compromis sur leurs composants. Leur taille (et leur poids) en témoigne, ils intègrent les antennes et amplificateurs nécessaires. Le point fort des systèmes Wifi Orbi est qu’ils utilisent une variante du standard Mesh, afin d’effectuer un maillage Wifi parfait dans votre domicile ou chaque borne à un double rôle : distribution du Wifi et connexion de tous vos produits.





Contrairement au Wifi intégré dans les box opérateurs, peu puissant et qui mélange toutes les données, Orbi utilise un canal Wifi dédié pour connecter toutes les bornes entre elles. C’est comme un Wifi secret, non pollué et donc très puissant qui va traverser les dalles de béton sans problème.

A vous écouter, si j’habite en appartement, je peux ainsi mutualiser mon Wifi avec tout mon étage, sans problème ?

(rires) Avec notre système Orbi 960, qui est le plus puissant, on peut couvrir jusqu’à 500m2 et chaque borne peut accueillir jusqu’à 200 périphériques. Il faudra simplement veiller à ne partager que son réseau « Invité ». Car rappelons-le, donner son mot de passe Wifi, c’est un peu laisser ouverte la porte de son logement.

Cela reste excessivement cher tout de même de s’équiper… 1.299 euros pour un système Orbi 960 avec un routeur et un satellite !

Ce système sortira prochainement avec seulement un routeur, donc moins cher. Il y a aussi le 860 qui reprend les mêmes fondamentaux, mais n’utilise pas le Wifi 6E. Il est Wifi 6, fonctionne de la même manière et est proposé à partir de 499 euros. Oui, cela à un coût. Mais cela règle pour de bon le problème des gens qui, notamment en maison, ont tout essayé, comme avec des répéteurs classiques, du CPL, et pour lesquels le Wifi ne fonctionnait toujours pas correctement.