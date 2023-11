AirPods d’Apple, ou WH-1000XM5 de Sony ? Ecouteurs ou casques ? C’est le genre de débat qui peut envenimer les petites conversations entre amis. Les uns vantent la commodité et la discrétion des premiers, tandis que les autres privilégient l’écoute plus riche, sans gène dans les oreilles, des seconds. Des arguments qui, de part et d’autre, se défendent. En marge de sa récente sélection d’écouteurs True Wireless, 20 Minutes monte le son et a testé pour vous quatre paires de casques Bluetooth qui nous changent des grandes marques habituelles, Sony ou Bose. Des modèles pour tous les budgets… et toutes les oreilles !

Le basique économique mais au bon son : HA-S36W, de JVC

Avec son HA-S36W, JVC propose un casque Bluetooth d’entrée de gamme supra-aural (il se pose sur les oreilles mais ne les englobe pas). Disponible en noir, bleu ou blanc, il ne manque cependant pas d’atouts.

Le casque HA-S36W, de JVC, un modèle d'entrée de gamme convaincant. - JVC

Léger (158 g), multipoint, il peut être connecté à deux appareils séparément (comme un smartphone et un ordinateur) sans avoir à le ré-appairer. Ses commandes physiques sont complètes et permettent notamment de décrocher/raccrocher un appel, couper son micro, et même de convoquer son assistant vocal préféré.

A l’essai, ce casque offre une écoute très correcte pour son prix, avec un son assez mat, des basses assez présentes, même si les aigus semblent un peu contraints. 59 euros.

Notre avis : Dépourvu d’application pour en personnaliser l’usage, ce casque possède des atouts pour séduire, comme son autonomie jusqu’à 35 heures, ou sa connexion multipoint. Il lui manque une connexion filaire, qui peut rassurer, et un confort de port mieux étudié, ce casque enserrant assez fermement la tête et son arceau n’étant pas rembourré.

Le polyvalent à l’excellent rapport performances/prix : Accentum Wireless, de Sennheiser

Inspiré du célèbre Momentum de la marque, le tout nouveau Accentum Wireless de Senneheiser permet, pour un budget plus contraint (180 euros, au lieu de 299 euros) d’accéder à un casque de haute volée.

Le casque Accentum Wireless, de Sennheiser, polyvalent pour tous les registres musicaux. - Sennheiser

Pesant 222 g, circum-aural (il englobe les oreilles), sa fabrication et son confort sont particulièrement soignés. Se pilotant à l‘aide de boutons physiques, ce casque se double d’une excellente application avec égaliseur à cinq bandes, mais aussi des pré-réglages (neutre, hip-hop, rock, pop, dance, musique classique, jazz, cinéma, podcast). Cette appli sert aussi à activer sa réduction de bruit ou son mode Transparence.

Compatible avec les codecs SBC, AAC, AptX et AptX HD, l’Accentum Wireless offre un son riche et généreux, parfaitement équilibré pour tous les registres musicaux. 179 euros.

Notre avis : Très belle réussite de la part de Sennheiser que ce casque « fermé » d’une rare polyvalence, qui possède aussi le mérite d’être complet, avec, également, une bonne captation des voix pour les communications. Autre atout, et non des moindres : son autonomie qui frise avec les 50 heures d’écoute !

Le sportif à l’autonomie illimitée : RPT-02 SOL, d’Adidas

Adidas étonne avec son RPT-02 SOL. Argument de ce casque supra-aural : une autonomie annoncée illimitée, grâce à une autocharge par la lumière.

Le casque RPT-02 SOL, d’Adidas, se recharge tout seul à la lumière du jour. - Adidas

Ainsi, son bandeau est-il recouvert de Powerfoyle, une technologie développée par la société suédoise Exeger, qui transforme la lumière en énergie électrique. Jusqu’à 80 heures d’écoute pourrait ainsi être accumulées, un chiffre qui demeure très théorique. Reste que l’application Adidas Headphone permet de savoir à tout moment quelle puissance le casque emmagasine.

Dédié au sport, ce modèle fabriqué à base de 51 % de plastiques recyclés joue parallèlement la carte de la durabilité : alors qu’il est protégé contre les éclaboussures (norme IPX4), les tissus « mesh » qui recouvrent ses oreillettes et son bandeau peuvent être lavés.

Son écoute est dynamique, avec une restitution plutôt chaude, un égaliseur à cinq bandes permettant à chacun, via l’application, de le customiser. 230 euros.

Notre avis : Développé pour Adidas par Zound Industries (qui conçoit également les produits Marshall Audio et Urban Ears), ce casque tient ses promesses d’autonomie… mais uniquement si on l’expose à la lumière naturelle. On peut aussi le charger en USB-C. L’absence de réduction active de bruit qui, dans une salle de sport, aurait permis de davantage se concentrer sur ses efforts, est regrettable. La pression exercée par le casque sur la tête se révèle enfin un peu forte.

Le hifiste sans concession pour le son : AonicC50 GEN2, de Shure

Dévoilé au salon de l’électronique IFA de Berlin 2023, le casque AonicC50 GEN2 de la marque Shure est un modèle circum-aural haut de gamme.

Le casque AonicC50 GEN2, de Shure, un concurrent très sérieux face au WH-1000XM5, de Sony. - Shure

Robuste, assez lourd (339 g), rabattable, mais non pliable, disponible uniquement en noir, ce casque dispose de commandes mécaniques, mais aussi d’une application dédiée (ShurePlus Aonic).

Multipoint, conservant une prise mini-jack 3,5 mm, compatible avec de nombreux codecs (SBS, AAC, AptX, AptX HD et LDAC), il propose pour affiner au maximum ses réglages un égaliseur à trois bandes. Particularité : cet égaliseur est paramétrique. Ainsi, pour les graves, médiums et les aigus, plusieurs sous réglages sont proposés outre leur niveau : fréquence, gain et bande passante. Les puristes seront conquis !

Son système de réduction de bruit est plutôt efficace, avec un mode Transparence à ajuster sur onze niveaux. 399 euros.

Notre avis : Malgré son prix, ce casque nous a véritablement conquis par son confort et sa qualité d’écoute, renforcée par la présence de transducteurs de 50 mm (contre 40 mm plus généralement). Il dispose en outre d’un mode filaire passif qui lui permet de fonctionner même éteint. Sans atteindre les performances du Sony WH-1000XM5, c’est un très bon sujet.