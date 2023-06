Look, qualité audio, réduction de bruit, résistance, autonomie, prix, marque… vous avez du mal à choisir vos écouteurs True Wireless, tellement l’offre des constructeurs est pléthorique. Avec ses écouteurs Tour Pro 2, JBL veut se distinguer grâce à un modèle qui en offre plus que les autres. Et pour cause : leur boîtier de charge et de rangement intègre un écran LCD, une première. Et l’on en comprend vite l’utilité.





Les écouteurs JBL Tour Pro 2 se distinguent par l'écran présent sur leur boîtier de recharge. - JBL





Des fonctions très pratiques

Mesurant 3,7'', en couleurs et tactile, cet écran permet de prendre les commandes des écouteurs. Cela peut éviter d’avoir à sortir son smartphone de la poche à tout bout de champ pour changer de titre, modifier le volume ou choisir d’activer ou non la réduction de bruit. Ou encore éviter d’utiliser les commandes tactiles présentes sur les écouteurs (avec lesquelles on peut parfois se tromper de fonction).

Comme une télécommande compacte

Constat, cet écran qui s’allume dès que l’on ouvre le petit écrin de rangement des Tour Pro 2 est très lisible, particulièrement réactif même, lorsque l’on fait glisser l’index à sa surface pour faire défiler de gauche à droite les différents menus pour accéder aux fonctions proposées : Play/Pause ; Skip ; Volume ; Activation de la réduction de bruit ; Egaliseur ; Timer (pour écouter de la musique durant un temps que l’on définit) ; Spatialisation du son (pour les films, la musique et les jeux vidéo)… Et c’est pratique.

Il existe même une fonction Lampe de poche avec laquelle l’écran s’illumine en blanc ! Pas de quoi s’orienter dans une rue plongée dans le noir, mais de quoi faire un semblant de lumière pour glisser une clé dans une serrure à la nuit tombée.

Compatible avec la recharge sans fil, un peu plus lourd que d’autres boîtiers de rangement (73 grammes, contre 50,8 grammes pour celui des AirPods Pro, par exemple), le boîtier des JBL Tour Pro 2 constitue une chouette innovation, en faisant fonction de télécommande, compacte et facile à manipuler.

Une écoute musclée et forte en basses

De leur côté, les écouteurs (en Bluetooth 5.3), sont compatibles avec les codecs musicaux SBC et AAC, qui sont les plus répandus. Intra-auriculaires (ils s’enfoncent dans le conduit auditif), ils restent très agréables à porter et peuvent, de par leur maintien et leur résistance aux éclaboussures, à la sueur et à la poussière (norme IP54), être utilisés pour le sport.





Les écouteurs JBL Tour Pro 2 peuvent également être utilisés pour le sport. - JBL





Comme souvent avec JBL qui aime séduire les jeunes, la restitution audio s’avère extrêmement musclée, basseuse et manque finalement un peu de dynamique et de finesse. De son côté, la réduction de bruit est principalement efficace pour les basses fréquences, mais peine à museler les sons aigus, comme ceux d’une frappe sur le clavier d’un ordinateur, qui seront à peine contraints. Rien à voir avec la qualité de la réduction de bruit d’écouteurs comme ceux de Bose (Earbuds II, vendus 299 euros) qui, sur ce point, restent imbattables.

Signalons un mode intéressant qui s’active depuis la très complète application JBL Headphones. Baptisé SilentNow, il a pour effet de créer pour une durée que vous déterminez une bulle ouatée, sans son, mais aussi de vous déconnecter de toute interaction avec votre smartphone. A l’heure de la sieste, cela vaut la peine de l’essayer !

Et l’autonomie des Tour Pro 2 est assez remarquable : 14 heures sans réduction de bruit, près de 9 heures avec, tandis que leur boîtier peut assurer jusqu’à trois recharges supplémentaires. A priori, la présence du petit écran ne semble pas véritablement impacter la capacité de recharge du boîtier. En tout cas, pas de façon discernable.





Le boîtier des écouteurs Tour Pro 2 de JBL permet d'accéder à différentes fonctions, comme pour activer la réduction de bruit. - JBL





Vendus 199 euros, ce qui est un tarif très correct pour des écouteurs aussi complets (et avec un son très correct), ces Pro Tour 2 de JBL ont de quoi séduire. Mais à l’heure où l’on parle de plus en plus de réduire notre impact environnement dû au numérique, on reste cependant assez dubitatif face à ce boîtier à écran qui, s’il constitue une nouveauté dans l’audio nomade, peut interroger quant à son côté a priori bien peu écolo. D’une part quant à sa fabrication qui nécessite des composants supplémentaires, mais aussi face à la perspective d’un futur recyclage qui peut s’annoncer hasardeux.

Un paradoxe de la part d’un fabricant qui, affiche parallèlement de belles prétentions en matière d’environnement, avec un service Second Chance qui permet de revendre sur son site ses produits JBL d’occasion, ou encore des enceintes JBL Eco, conçues à partir de 90 % de plastiques recyclés, du tissu recyclé et un emballage certifié FSC.