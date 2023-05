Nouveaux sons. Alors que les AirPods d’Apple restent les champions des ventes, les fabricants d’écouteurs True Wireless jouent des coudes pour croquer, eux aussi, une part du gâteau. Avec l’arrivée des beaux jours, les nouveautés affluent, avec des prix de ventes, mais aussi des performances qui divergent. Parmi elles, 20 Minutes en a testé trois nouvelles paires : les Elite 4 de Jabra, par (2) de Nothing et Pi7 S2, de Bowers & Wilkins.

La qualité à prix plancher : Elite 4, de Jabra

Disponibles en noir, beige et lilas, les nouveaux écouteurs Elite 4 de Jabra s’appairent en quelques secondes. Et leur palette de fonctionnalités est complète. Bluetooth Multipoint pour pouvoir se connecter à un smartphone et à un ordinateur sans manipulation supplémentaire, ils disposent d’un système de réduction de bruit sur deux niveaux (activé, ou mode Transparence pour rester conscient de l’environnement extérieur).





Les Elite 4 de Jabra avec une excellente qualité de réduction de bruit à moindre coût. - Jabra





Leur application dispose d’un égaliseur à cinq bandes et de préréglages (Neutre, Parole, Plus de basses/d’aigus ; Fluide ; Dynamiser) pour adapter l’écoute au répertoire écouté. Une fonction permet de n’utiliser qu’un seul des deux écouteurs. A la norme IP55 (ils résistent aux fortes projections d’eau et à la poussière), leur autonomie est annoncée jusqu’à 5h30 sur une charge et jusqu’à 28 heures avec leur boîtier, selon l’usage fait de la réduction de bruit. 99 euros.

Notre avis : La gamme d’écouteurs Jabra est tellement large que l’on finit par ne plus trop s’y retrouver. Reste que pour moins de 100 euros, ces nouveaux Elite 4 s’avèrent un excellent choix. Leur réduction de bruit peut s’avérer moins efficace que sur d’autres références (comme les Elite 5), mais elle nous a semblé très pertinente, notamment dans un environnement de travail, en atténuant considérablement les conversations alentour et le cliquetis de notre clavier d’ordinateur. Surtout, la qualité d’écoute est excellente, avec des basses puissantes et une très grande dynamique.

Le look au prix juste : ear (2), de Nothing

Revendiquant 200.000 paires de ses premiers écouteurs ear (stick) vendus, le fabricant britannique Nothing revient avec ses ear (2). Près de deux ans après, ce nouveau modèle reprend le design transparent de ses aînés, jusqu’au boîtier de recharge, au look sobre, mais totalement original.





Sobriété, qualité et originalité avec les ear (2) de Nothing. - Nothing





De type intra-auriculaire (leur embout s’enfonce dans le conduit auditif), les ear (2) se contrôlent par petits pincements sur leurs tiges (un pincement pour la lecture/mise en pause ; deux pour passer au morceau suivant ; trois pour le morceau précédent ; et un pincement long pour activer la réduction de bruit). Ces gestes sont personnalisables par le biais d’une application, bien plus étoffée que précédemment, qui intègre désormais un égaliseur et permet d’activer le niveau de la réduction de bruit sur trois paliers. Multipoint (on peut les connecter à deux sources audio différentes sans avoir à les réappairer), les ear (2) sont protégés contre les projections d’eau (norme : IP 54). Leur autonomie est annoncée à 6 heures d’écoute par charge, jusqu’à 36 heures avec le boîtier. 149 euros.

Notre avis : Les améliorations apportées par Nothing à ces nouveaux écouteurs sont nombreuses (égaliseur, connexion multipoint…). On apprécie la personnalisation du son à notre oreille, à l’aide d’un petit test de 5 minutes à effectuer lors de la première mise en œuvre. De son côté, l’écoute est puissante. Compatible High-Res Audio pour les fichiers non compressés, elle se révèle très dynamique et détaillée, avec un excellent rendu des voix, mais peut manquer d’un peu de graves. Pour les amplifier un peu plus que le permet l’égaliseur, l’activation de la réduction de bruit est ici une astuce simple qui donne plus de corps aux basses fréquences !

L’innovation… dans le boîtier: Tour Pro 2, de JBL

Nouveau porte-étendard dans la gamme des écouteurs True Wireless de JBL, les Tour Pro 2 sont intra-auriculaires, multipoint, avec commandes tactiles. Ils disposent d’une application assez complète dotée d'un égaliseur (Jazz, Vocal, Bass, Club, Studio) et d’un système de réduction de bruit active mais aussi adaptative selon certain scénarios (Café, Sur la route, Avion, Métro). Leur autonomie frise des record avec 10 heures d'écoute par charge, et jusqu’à trois charges par rechargement dans leur boîtier.

Particularité : ce boîtier dispose d’un écran de 3,7 cm de diagonale intégré. Une première! Intérêt? Piloter certaines fonctions, comme la réduction du bruit active, la gestion de l’égalisation, le volume de lecture, l’affichage de notifications, de l’autonomie restante…). Il peut même faire office de lampe torche et afficher le nom des interprètes et des morceaux joués. 279 euros.





Les écouteurs JBL Tour Pro 2 se distinguent par l'écran présent sur leur boîtier de recharge. - JBL





Notre avis : Très agréables à porter, les Tour Pro 2 donnent pleine satisfaction dans leur usage et l’on en apprécie notamment la qualité des commandes tactiles, précises (ce qui n’est pas toujours le cas). Nous restons plus dubitatifs sur la pertinence de l’écran présent sur le boîtier, moins pratique que celui d’un smartphone, et qui plus est uniquement compatible avec le services de streaming musical YouTube Music et le lecteur audio PowerAmp pour l’affichage du nom des artistes et des titres.

Le vrai son au prix du caviar : Pi7 S2, de Bowers & Wilkins

Avec ses Pi7 S2, la marque anglaise Bowers & Wilkins veut se distinguer sur le terrain de la qualité audio. Et s’en donne les moyens. Ces écouteurs premium sont intra auriculaires et intègrent deux transducteurs (au lieu d’un généralement). Ils forment ainsi un système à deux voies. Et les Pi7 S2 sont compatibles avec différents codecs audio (SVBC, AAC, aptx, aptx HD et aptx Adaptive) qui leur ouvrent le champ des possibles pour l’écoute de musiques plus ou moins compressées.





Les Pi7 S2 de Bowers & Wilkins cultivent un son d'excellence mais conservent quelques lacunes. - Bowers & Wilkins





Originalité : le boîtier de rangement/recharge des écouteurs fait office d’émetteur Bluetooth. En le connectant à l’aide du petit câble USB-C/Mini Jack fourni à n’importe quelle source (ordinateur, téléviseur, smartphone…), il se charge de transmettre le son aux écouteurs. Il fallait y penser ! Disposant d’un système de réduction de bruit adaptatif (il dose ses effets selon les bruits ambiants), multipoint, à la norme IP54, les Pi7 S2 annoncent jusqu’à 5 heures d’autonomie par charge et jusqu’à 20 heures avec leur boîtier. 399 euros.

Notre avis : Les Pi7 S2 ne nous ont pas déçus lors de nos essais. Avec eux, nous avons pu tester le nouveau service Apple Classical (compris dans l’abonnement Apple Music) et nous sommes régalés en écoutant la Symphonie No.9 de Mahler. Plus fort encore avec The Unreleased Masters de Jessie Jessie Norman ! Nous avons également savouré le nouvel album de Lana Del Rey… Le son est ample, d’une richesse exemplaire, suave et d’une belle épaisseur. Pari gagné ! On regrette cependant que l’audio spatial ne soit pas pris en charge. Dommage, aussi, que l’on ne puisse régler le volume d’écoute depuis les écouteurs qui ne disposent que de fonctions tactiles limitées. Enfin, la réduction de bruit laisse à désirer (notamment pour les bruits aigus). A 399 euros, les Pi7 S2 ont encore des lacunes…