Clouer le bec à Apple. Avec ses nouveaux écouteurs True Wireless Quietcomfort Earbuds II, Bose se donne les moyens de concurrencer les AirPods qui représentent plus d’une paire d’écouteurs sur deux vendues sur le marché (53 %). Et pour sa nouvelle génération d’écouteurs, le constructeur américain revendique ni plus ni moins « la réduction de bruit la plus efficace du monde ». Le match risque d’être serré, notamment face aux nouveaux AirPods Pro de dernière génération, qui sont vendus au même prix : 299 euros. 20 Minutes les a testés.

Au commencement était le QuietComfort…

Rendons à César. C’est tout de même Bose, qui, il y a quelques années, avait imaginé les premiers casques à réduction de bruit. Longtemps vus sur la tête des passagers dans les avions pour faire taire le boucan des réacteurs, les fameux « QuietComfort » ont fait des petits. Leur nom : les « Earbuds QuietComfort ». Après une première génération en 2020, la nouvelle portée arrive avec la promesse d’une réduction de bruit annoncée comme « spectaculaire ».

Isolement bien dosé

Bien moins encombrants que leurs prédécesseurs, les Earbuds II ont sans doute appris des erreurs du passé. 33 % plus compacts, ces écouteurs n'ont plus l'allure de prothèses un peu disgracieuses rivées aux oreilles. En noir ou beige, fournis avec trois paires d'embouts en silicone, leur esthétique est bien plus acceptable.





Les écouteurs QuietComfort Earbuds II, de Bose.





Une fois jumelés à l’application Bose Music, il est possible d’en adapter parfaitement le port à l’aide d’un petit test à effectuer. Ainsi, il permet instantanément d’être informé si l’embout choisi est le bon, et procure un isolement suffisant. Les algorithmes sont à la manœuvre. L’application permet également de moduler le niveau de réduction de bruit active des écouteurs. Au choix : « Silence » (la réduction est maximale) ou « Attentif » (elle n’est que partielle, comme avec le mode dit « Transparent » chez de nombreux constructeurs). Sans oublier un mode personnalisé avec lequel il est possible de moduler la réduction de bruit sur onze paliers. Et là, coup de bluff.

Les bruits des transports presque annulés

Testés dans les transports, dans la rue et au bureau, les Quietcomfort Earbuds II rebattent les cartes de l’isolation active.

En mode « Silence », elle parvient à pratiquement tuer dans l’œuf tout bruit indésirable. Les portes de notre rame de métro qui s’ouvrent et ce ferment, son brouhaha dans les tunnels, disparaissent presque complètement. S’il est impossible de la quantifier précisément, nous pouvons évaluer cette réduction de bruit entre 80 et 90 %. Même constat dans la rue où les écouteurs semblent créer comme une bulle de protection autour de nous. Quelques sons, plutôt aigus, réussissent malgré tout à percer (ce sont les plus compliqués à comprimer techniquement !). Si le tapage des voitures est muselé, on entend encore… le gazouillis des oiseaux ! Notons ici que les Earbuds II sont à la norme IPX4 et peuvent sortir sous la pluie.

Quant au bureau, les Earbuds II permettent de s’offrir le calme qu’un openspace a depuis bien longtemps réduit à néant. Non seulement les écouteurs clouent le bec aux collègues trop bavards, mais on n’entend presque plus le martèlement de nos doigts sur le clavier de notre ordinateur. Celui-ci est réduit d’au moins 60 %… Cela en devient presque déconcertant.

Comparativement, les AirPods Pro 3 d’Apple dont nous avions pourtant salué les vrais progrès en matière de réduction de bruit, font clairement moins bien, même s’ils ne déméritent pas. Bose n’a donc pas menti : sa réduction de bruit semble bel et bien la plus efficace. Le constructeur l’annonce à -40 db sur les basses fréquences et à -27 db sur les médiums. Chaque écouteur dispose ainsi de trois micros externes capables de détecter, mesurer et envoyer les bruits indésirables à une puce électronique dont les algorithmes se chargeront de faire le silence autour de nous, ou presque.

De grosses basses à dompter

La qualité d'écoute est-elle à l'encan ? Bluetooth 5.3, les petits écouteurs de Bose utilisent le principe d'un écouteur « maître » et d'un écouteur « esclave ». Concrètement, cela signifie qu'un seul des écouteurs communique avec le smartphone appairé, puis transmet au second le signal sonore.





L'autonomie des QueitComfort Earbuds II peut atteindre jusqu'à 24 heures.





L’application Bose Music, avec son égaliseur à trois bandes, permet de mieux adapter le son, nativement très basseux. Ainsi, augmenter légèrement les aigus pour faire ressortir la brillance de la voix d’Angèle sur Amour, Haine et Danger ; accentuer les médiums pour offrir plus de suavité aux accords de piano sur l’album de reprises Polnareff chante Polnareff ; ou doper les graves sur Down In Atlanta, de Pharrel Williams & Travis Scott sont des petits ajustements qui peuvent paraître profitables.

Reste une écoute très agréable, chaleureuse et charnue, même à volume élevé. Petite déception néanmoins : les Earbuds II ne sont compatibles qu’avec les habituels codecs audio SBC et AAC, mais pas avec l’aptx dont le débit plus élevé (jusqu’à 384 kbps) permet de profiter d’une qualité audio sans perte. Autre regret : les écouteurs Bose ne sont pas taillés pour l’Audio Spatial. Et ils ne sont pas multipoints.

Offrant jusqu’à 24 heures d’écoute à force de recharges dans leur boîtier de rangement (qui n’est pas compatible avec la recharge à induction), les Quietcomfort Earbuds II peuvent trouver leur place sur le podium des meilleurs écouteurs premium. Incontestablement, on peut leur réserver la première marche pour les performances de leur réduction. A tarif égal (299 euros), la qualité audio des AirPods Pro 2, sera certainement plus aérée, avec davantage de précision dans les aigus. Mais avec moins de basses. De leur côté, les WF-1000XM4 de Sony offrent des prestations d’excellente facture, mais ont plus d’un an. A 179 euros désormais (contre 279 euros à leur lancement), ils constituent cependant une alternative nettement plus économique.