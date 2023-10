Des nouveaux AirPods Pro (2e gen) et des concurrents qui emboîtent le pas au leader du marché des écouteurs. Tous promettent le meilleur son possible et une réduction de bruit sans faille pour un prix pouvant atteindre jusqu’à 300 euros. Avec un tel investissement, a-t-on droit au meilleur ? Pour vous aider à choisir selon vos critères, 20 Minutes a testé les meilleurs écouteurs du moment.

Pour une écoute totalement personnalisable ; WF-1000XM5, de Sony

Vous êtes un puriste du son et exigez des écoutes calibrées à vos oreilles ? Deux ans après ses WF-1000XM4, Sony rempile avec la nouvelle version de ses écouteurs premium. Atout : ils disposent d’une application archi-complète pour adapter leur usage aux besoins de leur utilisateur : égaliseur hyper-pointu pour un rendu d’orfèvre, mais aussi pour adapter la réduction de bruit selon son environnement, fonction « Speak to chat » pour interrompre la musique dès que l’on parle… aucun constructeur ne fait mieux !

25 % plus petits, les WF-1000XM5 gagnent aussi en confort de port.

Les nouveaux Sony WF-1000XM5 bénéficient de la meilleure application du marché pour affiner leurs réglages. - Sony

Ils disposent d’embouts à mémoire de forme et non en silicone. Ces intras résistants à la pluie (IPX4) ont une très bonne autonomie : 8 heures avec réduction de bruit activée, 24 heures avec leur boîtier. Et ils sont compatibles avec la charge à induction.

Les 1000XM5 diffusent un son précis, qui met davantage l’accent sur les médiums que leurs prédécesseurs. D’où des voix mieux restituées. High-Res Audio, pour l’écoute de musique non compressée, ils embrassent, comme les AirPods Pro d’Apple, le suivi du mouvement de tête pour le son à 360°. 299 euros.

Notre avis : Sony peut se targuer de proposer avec ses écouteurs sortis cet été la meilleure application disponible pour ce type d’équipement. Si la musique est bonne, et compatible avec le son High-Rés Audio et le codec LDAC (sur certains smartphones Android), la réduction de bruit l’est également, même si ses prouesses sont quand même dépassées par celles de certains concurrents.

Pour une réduction de bruit parfaite : QuietComfort Earbuds II, de Bose

Mare que les bruits qui vous entourent altèrent vos écoutes ? Les QuietComfort Earbuds II que Bose a sortis à la rentrée 2022 disposent d’une application pour moduler le niveau de leur réduction de bruit sur… onze paliers. Et cela s’entend ! Les portes d’une rame de métro qui s’ouvrent et ce ferment, son brouhaha dans les tunnels… disparaissent presque complètement.

33 % plus compacts que leurs prédécesseurs, les QuietComfort Earbuds II restent cependant assez massifs dans les oreilles.

Les QuietComfort Earbuds II, de Bose, sont la nouvelle référence pour la qualité de leur réduction de bruit. - Bose

Fournis avec trois paires d’embouts en silicone, ils se révèlent très basseux dans leur restitution audio, mais il est possible d’obtenir un rendu sonore plus fin à l’aide de leur égaliseur. 295 euros.

Notre avis : Bose ne ment pas en évoquant « la meilleure réduction de bruit du monde ». Elle l’est, avec pour ces écouteurs des performances assez stupéfiantes. Leur écoute est aussi très agréable, chaleureuse et charnue, même à volume élevé. Si leur autonomie est large – 6 heures par charge, jusqu’à 24 heures avec leur boîtier –, les QC Earbuds II qui résistent à la pluie (IPX4) ne sont pas compatibles avec la charge par induction.

Pour leur excellent rapport qualité/prix : Elite 10, de Jabra

Pas envie de dépenser 300 euros dans des écouteurs, mais vous restez en quête d’un produit complet et performant ? Jabra s’est renouvelé à la rentrée avec ses Elite 10, des écouteurs haut de gamme, vendus 250 euros. Et bonne nouvelle : ils embrassent le Dolby Atmos (ou Audio Spatial chez Apple). Soit la possibilité d’écouter des morceaux mixés à 360°, ici avec suivi de mouvement de tête. Et de les écouter bien.

Les nouveaux Elite 10 de Jabra prennent le virage du son Dolby Atmos, ou Audio Spatial. - JAbra

Les commandes physiques personnalisables offrent une bonne ergonomie (impossible de se tromper de geste) et l’application avec égaliseur permet d’affiner ses préférences. Paradoxe, il faut activer la réduction de bruit pour que les basses soient à leur niveau le plus élevé ! Réduction de bruit qui reste malgré tout assez conventionnelle. 249 euros.

Notre avis : Résistant à la pluie et à la transpiration (norme IP57), ces écouteurs offrent un excellent rapport performances prix, et un son particulièrement énergique, avec une vraie « pâte » que l’on aime bien chez le fabricant danois. Semi-intras (ils s’enfoncent moins dans les conduits auditifs), ils réduisent la gêne que d’autres peuvent occasionner..

Pour une qualité de son sans concession : EAH-AZ80, de Technics

Vous recherchez la meilleure restitution audio possible ? Marque de hifi par excellence, Technics propose depuis le printemps ses EAH-AZ80, des écouteurs haut de gamme, à son image.

La qualité audio des EAH-AZ80 de Technics saura flatter les oreilles des mélomanes. - Technics

Résistant à la pluie (IPX4), livrés avec sept paires d’embouts, ils sont pilotables depuis des commandes tactiles, tandis qu’une application avec un généreux égaliseur à cinq bandes affine l’écoute. Elle se révèle musclée, avec des basses très puissantes. Celles-ci étouffent néanmoins un peu lorsque la réduction de bruit est activée. Mais globalement, la signature acoustique est belle. Leur autonomie reste très correcte : 7 heures, environ, par charge, réduction de bruit activée. 299 euros.

Notre avis : Les EAH-AZ80 sont de très bons écouteurs multipoint, compatibles avec les codecs SBC, AAC, mais aussi LDAC. À recommander aux puristes de la musique qui attendent de ce type de produit un vrai confort, leur réduction de bruit reste en deçà de celle de certains concurrents et les captations des voix un peu aiguës pour les conversations.

Pour un bon équilibre audio/réduction de bruit : AirPods Pro (2e génération/2023)

Vous avez un iPhone et souhaitez compléter votre panoplie avec des écouteurs Apple ? Un peu passés inaperçus lors de la dernière keynote du constructeur, la toute nouvelle mouture des AirPods Pro reste la meilleure dans sa gamme. À la clé, une belle mise à jour avec l’introduction de nouvelles fonctions.

Les nouveaux AirPods Pro (2e génération) adoptent la prise USB-C et profitent d'iOS 17. - Apple

Se rechargeant en USB-C (on peut désormais les charger avec un câble depuis un iPhone 15), les écouteurs ajoutent à leur très bonne réduction de bruit un système dit « Adaptive Audio ». Selon la nature des bruits détectés (avion, rue, animaux…), les écouteurs adaptent le niveau de leur réduction de bruit. Par ailleurs, le nouveau mode « Conversation Awerness », interrompt votre musique dès que vous parlez. C’est l’équivalent de la fonction « Speak to chat » de Sony. 279 euros.

Notre avis : Apple fait intelligemment évoluer ses écouteurs haut de gamme qui restent une référence en matière de qualité audio, mais aussi de réduction de bruit. Dans leur nouveau boîtier résistant à la poussière, ils deviennent très compétitifs face à leurs concurrents, leur prix diminuant de 20 euros par rapport à la génération précédente.