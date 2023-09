Des surprises ? Oui. Pas trop, certes, mais des bonnes. Avec ses nouveaux iPhone 15 dévoilés le 12 septembre et commercialisés le 22 septembre, Apple opère un renouvellement de gamme beaucoup plus enthousiasmant qu’entre les iPhone 13 et 14 il y a un an. Tandis que l’interdiction temporaire de la vente en France de l’iPhone 12 fait le buzz, 20 Minutes fait le point sur les cinq vraies nouveautés que les iPhone 15 apporteront aux consommateurs.

La prise USB-C généralisée

Le changement était attendu. Apple s’est plié aux directives européennes qui entend généraliser un chargeur unique pour que le public puisse recharger tous ses équipements avec un seul accessoire. Exit la prise Lighting, bienvenue à l’USB-C. Apple, qui disposait déjà de cette prise sur ses Mac et iPad, vient donc d’en faire son standard sur ses quatre nouveaux iPhone 15, mais aussi sur ses AirPods Pro de 2e génération.

Les iPhone 15 d'Apple passent à l'USB-C. - Capture

Les iPhone 15 et 15 Plus configurés comme le 14 Pro

Les iPhone 15 et 15 Plus d’Apple adoptent en photo la configuration des iPhone 14 Pro lancés il y a un an. Soit, notamment, un capteur principal de 40 mégapixels qui remplace celui de 12 mégapixels encore présent sur les iPhone 14 et 14 Plus. L’intérêt est ici de profiter de la technologie pixel binning (qui fusionne quatre sous-pixels en un seul pixel) et de proposer par défaut des photos en 24 mégapixels, beaucoup plus lumineuses et détaillées.

Les deux nouveaux terminaux profitent également de la puce A16 Bionic des 14 Pro. Et adoptent un écran avec le « Dynamic Island », ce petit îlot supérieur qui permet de profiter de notifications, accéder à sa playlist en cours de lecture… Pas d’écran 120 Hz, cependant, ni de fonction « Always on Display »… Reste que la ressemblance entre les 15 et 15 Plus et le 14 Pro est telle que ce dernier n’est plus en vente sur le store d’Apple.

Les iPhone 15 et 15 Plus adoptent le capteur photo principal de 48 mégapixels des iPhone 14 Pro. - Capture

Le zoom périscopique de l’iPhone 15 Pro Max

C’est une innovation chez Apple. Grace à un jeu de miroirs, la lumière captée par l’IPhone 15 Pro Max est réfléchie quatre fois avant d’atteindre son capteur principal. Ce bien nommé « Tetraprism » par Apple permet de s’affranchir des contraintes d’épaisseur qu’imposerait un zoom à plusieurs lentilles. Ici, Apple promet avec son 15 Pro Max un zoom optique 5x (équivalent 120 mm) et numérique jusqu’à 25x (contre 15x précédemment).

Le zoom périscopique de l'iPhone 15 Pro Max (équivalent 120 mm). - Capture

Est-ce une révolution ? Non, mais une bonne mise à niveau. Surtout face à des smartphones Android qui on déjà adopté ce procédé. Le premier d’entre eux fut le P30 Pro de Huawei, qui disposait d’un zoom périscopique 5x… il y a quatre ans ! Mais le nouveau Galaxy S23 Ultra de Samsung surpasse en la matière l’iPhone 15 Pro Max, disposant d’un zoom périscopique jusqu’à 10x, l’équivalent d’un 230 mm en photo plein format.

Un bouton « Action » à personnaliser

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max jouent au game changer. Outre leurs bordures en titane, matériau plus léger et résistant, et leur nouvelle puce A17 Bionic Pro 10 % plus puissante, le classique bouton « Silence » sur la bordure gauche ses smartphones disparaît au profit d’un bouton nommé « Action » personnalisable dans les réglages. Ainsi est-il possible de lui assigner par défaut une fonction : Silencieux, Photo, Ne pas déranger…

Le nouveau bouton personnalisable «Action» sur la tranche des iPhone 15 Pro d'Apple. - Capture

Lorsque l’on appuie trois secondes sur ce bouton, la fonction sélectionnée se met instantanément en route. Simple gadget ? Pas forcément, car ce bouton se configure à travers une interface parfaitement étudiée qui permet aussi d’aller dans les détails : comme pour la photo en sélectionnant « Selfie ». On est impatient, parmi d’autres nouveautés, de l’essayer.

Des prix à la baisse

Oui, vous avez bien lu : les prix* des nouveaux iPhone 15 n’ont pas bondi par rapport à ceux de leurs prédécesseurs. Au pire ils sont stables (pour l’iPhone 15 Pro Max, vendu à partir de 1.479 euros en 256 Go, comme l’iPhone 14 Pro Max), mais ils sont la plupart du temps en baisse de 50 à 100 euros pour des modèles aux performances sinon équivalentes, voire meilleures, comme avec l’intégration de la nouvelle puce A17 Bionic dans l’iPhone 15 Pro qui baisse pourtant de 100 euros !

Aussi surprenante soit cette bonne nouvelle en période d’inflation, le constructeur sait qu’il fait face à un marché de la téléphonie qui se ralentit. Selon l’institut Counterpoint, la baisse globale aurait été de 8 % entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023. Peut-être pas de quoi affoler Apple : ses ventes de smartphones premium (hors iPhone SE) auraient progressé de +17 % au deuxième trimestre 2023. Le constructeur souhaite sans doute consolider ses positions. Et se débarrasser de la mauvaise image qui concerne sa politique tarifaire…

* iPhone 15 : 969 euros (128 Go) ; 1.099 euros (256 Go) ; 1.349 euros (512 Go).

iPhone 15 Plus : 1.119 euros (128 Go) ; 1.249 euros (256 Go) ; 1.499 euros (512 Go).

iPhone 15 Pro : 1.229 euros (128 Go) ; 1.359 euros (256 Go) ; 1.609 euros (512 Go) ; 1.859 euros (1 To).

iPhone 15 Pro Max : 1.479 euros (256 Go) ; 1.729 euros (512 Go) ; 1.979 euros (1 To).