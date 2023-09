La messe est dite. Tim Cook, le PDG d’Apple, et ses équipes, ont présenté ce 12 septembre leurs nouveautés : les Apple Watch Series 9 (désormais 100 % neutres en carbone), Apple Watch Ultra 2, mais aussi quatre nouveaux iPhone : les 15 et 15 Plus, et les 15 Pro et 15 Pro Max. Qui évoluent en douceur et voient même leur prix baisser de 50 à 100 euros, après la forte hausse de l’an dernier.

Les iPhone 15 passent à la prise USB-C

C’est évidemment du côté des nouveaux smartphones de la marque à la pomme que tous les yeux se tournaient. Contraint par la législation européenne, Apple a officialisé, comme attendu, l’adoption de la prise USB-C. Exit donc la prise Lightning maison et bienvenue aux nouveaux accessoires qui seront proposés par les partenaires du constructeur sans tarder. Attention, l’adapatateur secteur ne sera pas fourni, pour réduire l’empreinte carbone, mais vendu séparemment 25 euros par Apple. On en trouve toutefois d’autres versions deux fois moins cher dans le commerce.

Les iPhone 15 d'Apple passent à l'USB-C. - Capture

Respectivement disponibles en 6,1 et 6,7’’, les iPhone 15 et 15 Plus tournent grâce à la puce A16 Bionic, introduite il y a juste un an avec l’iPhone 14 Pro. Un progrès notable, donc, pour les nouveaux iPhone « d’entrée de gamme » du constructeur. Leur écran OLED est également annoncé jusqu’à deux fois plus lumineux (2.000 nits) que celui de leur aîné. Au sommet de cet écran, le petit écran secondaire nommé « Dynamic Island » (jusqu’alors réservé aux iPhone haut de gamme) étend ses activités. Il permettra, par exemple, de suivre les résultats de ses matchs préférés en direct, ou, plus pratique, de connaître à tout moment l’heure et le terminal de son embarquement lorsque l’on doit prendre l’avion.

La fonction Portrait améliorée

Equipés de capteurs photo de 48 mégapixels (caméra principale) et de 12 mégapixels (téléphoto, équivalent 52 mm), les terminaux pourront zoomer jusqu’à 2x en optique, en photo et en vidéo 4K. Apple en profite pour introduire une nouvelle mouture de sa fonction Portrait qui pourra se mettre en œuvre toute seule (grâce au machine learning), lorsque l’on s’approche au plus près d’un sujet. Cette fonction promet également des couleurs plus riches et une compatibilité avec les portraits d’animaux, chiens et chats.

Quelques petites nouveautés accompagnent également ce lancement, avec la possibilité de connecter entre les iPhone 15 et 15 Plus des appareils Apple à une distance trois fois supérieure que précédemment. A tester en situation : l’isolation de la voix lorsque l’on passe un appel téléphonique dans un environnement bruyant. Là encore, le machine learning sera capable de parfaitement détacher la voix de l’utilisateur du tapage qui l’entoure pour que son interlocuteur l’entende parfaitement.

Pas de progrès notables annoncés quant à l’autonomie des iPhone 15 et 15 Plus, hélas : les deux terminaux offriront une journée d’usage.

Les nouvbeaux iPhone 15 d'Apple jouent sur de nouvelles nuances de couleurs. - Capture

Apple propose donc une belle mise à jour de ses iPhone 15, vendus* à partir de 969 euros en 128 Go pour l’iPhone 15 et de 1.119 euros en 128 Go pour l’iPhone 15 Plus. Et surprise, ces tarifs sont en légère diminution… de 50 à 100 euros. Apple avait-il poussé le bouchon trop loin avec l’iPhone 14 ?

Les iPhone 15 Pro et Pro Max dopés pour la photo et le jeu vidéo

C’est, comme d’habitude, du côté des iPhone premium que les avancées sont les plus notables. Tandis que la structure intérieure des appareils est à 100 % en aluminium recyclé, la coque des Phone 15 Pro et 15 Pro Max (en 6,1 et 6,7’’) est constituée en titane (leur dos est en verre texturé), le même matériau extrêmement solide et durable qui équipe la sonde Mars Rover. Un sacré surcroît de résistance en perspective et davantage de légèreté aussi. Les nouvelles bordures des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont également plus fines.

Le titane, plus résistant, devient le matériau de prédilection des iPhone 15 Pro d'Apple - Capture

La puce A17 Bionic et 10 % de performances en plus

La puissance s’annonce au rendez-vous avec l’introduction de la puce A17 Bionic avec son GPU à six cœurs. En 3 nanomètres, ce nouveau processeur renferme 19 milliards de transistors dont la taille fait 12 atomes de silicium. Cela ne nous dit pas grand-chose ? À nous nous plus. Mais Apple revendique 10 % de performances en plus. Ce qui permettra aux amateurs de photo de s’exprimer davantage.

Leur objectif grand angle principal de 48 mégapixels permet de choisir parmi trois ouvertures (24 mm, 28 mm et 35 mm). Il est épaulé par un téléobjectif 3x de 12 mégapixels (jusqu’à 5x pour l’iPhone 15 Pro Max qui dispose d’un objectif périscopique, comme certains smartphones sous Android) et d’un dernier objectif ultra grand angle de 12 mégapixels.

Jusqu’à sept objectifs dans la poche

Equipés de trois caméras, ces iPhone grand cru permettent ainsi aux photographes de disposer jusqu’à l’équivalent de sept objectifs dans la poche. Et, « one more thing », les iPhone 15 Pro peuvent filmer en « vidéo spatiale », une sorte de captation en 3D dont on pourra profiter avec le casque Vision Pro d’Apple. Là encore, l’autonomie reste bloquée à une journée d’utilisation avant recharge.

Les joueurs, enfin, ne seront pas en reste. Apple promet sur ses pros une expérience plus immersive avec un meilleur rendu des effets lumineux, et un temps de latence. Division Resurgence (en 2024), Resident Evil 4, Mirage et Assassin’s Creed devraient profiter de ces avancées.

Le bouton «Silence» des iPhone 15 Pro d'Apple disparait au proifit d'un bouton «Action». - CApture

Point intéressant : le bouton « Silence » sur la tranche des iPhone 15 Pro disparaît pour un bouton « Action », personnalisable, qui permettra de déclencher plusieurs actions : passage en mode Silence, déclenchement d’une prise de vue, lancement d’une playlist… C’est un point qui devrait permettre à chacun d’optimiser son usage du smartphone.

Côté tarif, l’iPhone 15 Pro démarre à 100 euros de moins que le 14 Pro l’an dernier, à partir de 1.229 euros. Le prix du 15 Pro Max reste inchangé (à partir de 1.479 euros) , mais sa capacité est doublée (256 Go, contre 128 Go).

Les précommandes des nouveaux iPhone sont lancées le 13 septembre. Leur commercialisation interviendra dès le 22 septembre.

* iPhone 15 : 969 euros (128 Go) ; 1.099 euros (256 Go) ; 1.349 euros (512 Go).

iPhone 15 Plus : 1.119 euros (128 Go) ; 1.249 euros (256 Go) ; 1.499 euros (512 Go).

iPhone 15 Pro : 1.229 euros (128 Go) ; 1.359 euros (256 Go) ; 1.609 euros (512 Go) ; 1.859 euros (1 To).

iPhone 15 Pro Max : 1.479 euros (256 Go) ; 1.729 euros (512 Go) ; 1.979 euros (1 To).