Keynote Apple 2023 EN DIRECT : iPhone 15 et USB-C au menu pour le géant californien… Suivez la présentation avec nous...

17h40 : L’iPhone 15 à l’heure de l’USB-C

Apple devrait dévoiler quatre nouveaux smartphones : les iPhone 15 et 15 Plus, et les 15 Pro et 15 Pro Max. La grande nouveauté de cette année, c’est qu’Apple devrait abandonner son port Lightning pour passer à l’USB-C, et ainsi respecter le règlement imposé par l’UE, qui souhaitait un chargement enfin universel, avec un an d’avance.

Attention, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, les vitesses plus élevées de charge et de transfert pourraient être réservées à la gamme Pro. Tout comme le châssis en titane et le zoom « périscope x6 », qui devrait venir remplacer le zoom x3 qui commençait à faire de la peine face à Samsung et au Pixel de Google. Malheureusement, ces changements devraient se traduire par des prix en hausse d’une centaine d’euros sur la gamme Pro. L’an dernier, l’iPhone 14 Pro démarrait à 1.329 euros et le Pro Max à 1.479 euros.