Samsung veut occuper tout l’espace avant qu’Apple annonce ses prochains iPhone 15 à la rentrée. Ce mercredi 26 juillet, le constructeur a dévoilé ses nouvelles tablettes Galaxy Tab S9, S9 + et S9 Ultra, ses montres connectées Galaxy Watch 6 Series, mais surtout sa nouvelle génération de smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5.

Tablettes Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra; montres Galaxy Watch 6 Series; et smartphones pliables Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5: Samsung a dévoilé ses nouveautés le 26 juillet. - Samsung

Pratiquement seul sur le marché des terminaux mobiles à écrans souples en Europe, le constructeur sud-coréen entend surtout capitaliser sur le succès de ses smartphones pliables, dont la compacité, le design et les fonctionnalités séduisent les jeunes. Le Z Flip 5 saura-t-il transformer l’essai de ses prédécesseurs ? 20 Minutes a pu le prendre en main et vous en dévoile les contours.

Un grand écran en façade

Et de cinq ! L’appareil que vient de présenter Samsung sera commercialisé dès le 11 août et possède bien des arguments pour séduire. Au premier coup d’œil, on constate que le constructeur a élargi l’écran extérieur de son smartphone pliable. Passant de 1,9 pouce sur le Z Flip 4, il s’affiche désormais en 3,4 pouces. Soit une surface augmentée de 278 % ! Ce qui induira de nouveaux usages.

L'écran de 3,4 pouces en façade est la grosse nouveauté proposée par le Galaxy Z Flip 5 de Samsung. - Samsung

Hier simplement consultatif (pour lire des notifications, contrôler sa musique), ce nouvel écran externe est Super Amoled et peut être utilisé, smartphone plié, en de nombreuses circonstances. Comme pour se guider dans la rue avec Google Maps, répondre à des messages avec un clavier virtuel, passer un appel, regarder des vidéos et accéder aux réglages du terminal. Un simple swip de l’index de bas en haut ouvre Samsung Wallet et permet d’accéder à ses cartes de fidélité, de paiement, d’embarquement. Bien pratique…

Une charnière revisitée

Déplié, le Z Flip 5 révèle son écran interne. Cette fois, place à un écran Dynamic Amoled 2X de 6,7 pouces (avec des contrastes renforcés et un taux de rafraîchissement de 120 Hz), au format 22 : 9e et Full HD + (2.640 x 1.080 pixels). Si la pliure de l’écran reste visible (surtout lorsque l’image affichée est claire), elle dissimule, juste en dessous, une toute nouvelle charnière dont Samsung n’est pas peu fier.

Perdant 2 mm d’épaisseur, elle réduit sensiblement l’épaisseur du Z Flip 5, mais surtout évacue tout espace entre les deux faces de l’écran lorsque celui-ci est replié. Plus de risque qu’un grain de sable se loge dans cet interstice et vienne esquinter l’écran du smartphone, néanmoins protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2, réputé pour sa résistance. Pour cette nouvelle charnière, Samsung annonce une résistance au moins jusqu’à 200.000 ouvertures/fermetures.

Le Galaxy Z Flip 5 est équipé d'une nouvelle charnière plus fine qui ne laisse aucun espace entre les deux faces de l'écran lorsque le smartphone est plié. - Samsung

Le Z Flip 5 met aussi l’accent sur la photo, tout en restant assez classique dans sa proposition. Equipé d’un double capteur de 12 mégapixels* à l’extérieur, avec zoom numérique jusqu’à 10x, il renferme, à l’intérieur, un discret capteur de 10 mégapixels*. En forme de petit poinçon, à peine visible au sommet de l’écran, il permet notamment de réaliser des selfies en mode « Flex », l’un des gros atouts de ce Z Flip 5.

Le mode « Flex » pour une expérience nouvelle

« Flex », comme plié/pliable/pliant. Et flexible ! Ce qui suppose que le Z Flip 5 peut-être posé face à soi, déplié à 90° degrés environ et offrir mille possibilités nouvelles, comme pour les conversations en visio, la consultation de ses mails sur la partie basse de l’écran, tandis que l’on regarde une vidéo dans sa partie haute, etc. « C’est la motivation d’achats de nos acheteurs, juste après le design et l’aspect « pockettable » du Z Flip », indique Jérôme Bloch, directeur marketing Mobile eXperience à 20 Minutes. Sans doute aussi celui qui séduit une clientèle féminine qui compose 50 % des acheteurs du Z Flip (alors que de leur côté, les acheteurs du Galaxy Z Fold sont à 80 % masculins, selon nos informations).

A la norme IPX8, le Galaxy Z Flip 5 peut être immergé brièvement dans de l’eau douce. Et dispose d’une batterie de 3.700 mAh (avec charge 25 W filaire et 10 W non filaires). Alors que son prédécesseur voit son prix baisser (il est désormais vendu à partir de 699 euros), ce numéro 5 sera proposé à 1.199 euros en 256 Go (le prix du Z Flip 4 à son lancement, mais en 128 Go), et 1.339 euros en 512 Go. Si peu de changements restaient notables entre les Z Flip 3 et Z Flip 4, le grand écran externe du cinquième rejeton de la fratrie pliable fait vraiment la différence. Même si c’est Motorola et son razr 40 ultra qui est le premier à avoir dégainé, juste avant l’été, un smartphone pliable avec un grand écran externe de 3,6 pouces… Samsung n’en a cure. En France, le fabricant truste 95 % des ventes des smartphones pliables.

* 12 mégapixels ultra grand-angle (f/2.2) + 12 mégapixels grand-angle (f/1.8).

** 10 mégapixels (f/2.4).