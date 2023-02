1.419 euros, pas moins. Voilà un tarif qui clôt les débats autour de la perspective de s’offrir, ou non, le nouveau smartphone premium de Samsung. Ce sera donc « non » pour la plupart, tant le prix du Galaxy S23 Ultra (en 256 Go) le rend inaccessible. Qui plus est dans un contexte économique où la moindre de nos dépenses est contrainte par les effets de l’inflation… Mais comme avec une voiture de luxe que l’on ne pourra jamais s’acheter, il n’est pas interdit de réaliser un petit tour de piste avec pour découvrir ce qu’elle a à offrir. C’est ce qu’à fait 20 Minutes en testant pied au plancher le nouveau terminal.





Le Galaxy S23 Ultra de Samsung intègre un capteur photo principal de 200 mégapixels. - Samsung





200 mégapixels au compteur

Outre sa puissance (avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2), la qualité de son écran Amoled de 6,8 pouces, sa résistance (IP68), son stylet (on a tendance à l’oublier, celui-là !), l’argument massue du Galaxy S23 Ultra est la photo. Samsung a lâché sa bombe en embarquant un capteur de 200 mégapixels* (le Samsung Isocell HP2). L’argument du constructeur : « permettre aux photographes de débusquer dans une image des détails qu’il ne verrait pas à l’œil nu ». OK, mais à ce prix-là, à quoi ces 200 mégapixels peuvent-ils bien servir au quotidien ?

D’abord, le Galaxy S23 Ultra ne photographie pas nativement en 200 mégapixels (mais en 12,5 mégapixels). Il faut donc activer la fonction manuellement si l’on veut shooter en 200 mégapixels. Ce qui produit une image à la définition de 16.320 x 12.240 pixels, et un fichier au poids compris entre 30 et 40 Mo ! Gare à l’espace de stockage… Effectivement, il sera bien possible de choisir un détail à recadrer sans que l’image soit (trop) dégradée.





La panoplie de capteurs du Samsung Galaxy S23 Ultra. - Samsung





Mais cet afflux de pixels sur le capteur possède d’autres vertus. Parmi elles, proposer dans des conditions de lumière défavorables des images plus lumineuses de 12,5 mégapixels par défaut. Sur le capteur, 16 photosites (ces petites cellules photoélectriques qui transforment la lumière en électricité) sont réunis en un seul pixel). Lorsque la lumière est plus abondante, le S23 Ultra regroupera cette fois quatre photosites en un pixel et produira des images superbes de 50 mégapixels. C’est la technologie du pixel binning. Là, pas besoin d’être un photographe expert pour voir la différence à l’œil nu : les photos du S23 Ultra sont bluffantes.

Un stupéfiant zoom jusqu’à x100

Autre avantage de ce capteur de 200 mégapixels : emmagasiner un max d’infos pour que la photo prise soit mieux analysée et restituée. Cette fois, le S23 Ultra fait tourner ses algorithmes et son IA embarquée pour jouer les premiers de la classe…

Atout supplémentaire : faciliter la mise au point sur un sujet en utilisant quatre photosites adjacents comme points de référence et non plus un seul. Logique qu’à l’arrivée, les photos soient plus nettes, avec davantage de profondeur. Dernier atout (et non des moindres) : doper les possibilités du zoom du smartphone. Optique jusqu’à x10 (là où la plupart des concurrents le sont jusqu’à x3), il est numérique jusqu’à x100 ! Ce n’est pas nouveau chez Samsung : dès 2020, le Galaxy S20 Ultra proposait déjà pareil zoom. Mais les progrès sont immenses, comme nous l’avons constaté.

Des détails invisibles à l’œil nu

Car s’il est excellent en optique, le zoom du S23 Ultra ne démérite pas en numérique. On peut tranquillement zoomer jusqu’à x30 sans que l’image soit dégradée. Si cela se corse un peu ensuite, avec des vues de plus en plus lissées, des pixels plus apparents et de gros amas de couleurs, il y a malgré tout des photos que l’on peut facilement sauver.





Photo prise avec le Galaxy S23 Ultra en ultra grand-angle. - Christophe Séfrin/20 Minutes





La même vue, avec zoom numérique x30. - Christophe Séfrin/20 Minutes









Et cette fois, avec zoom numérique x100. - Christophe Séfrin/20 Minutes





Le plus stupéfiant est que le Galaxy S23 Ultra ne souffre pas trop de problèmes de stabilisation lorsque l’on zoome ainsi. Il est presque possible de tenir le smartphone d’une seule main et d’obtenir une image nette. Il est ainsi étonnant de passer de l’ultra grand-angle au zoom x100 (voir notre vidéo). On prend aussi vite conscience des possibilités incroyables offertes par le S23 Ultra… Jusqu’à nous permettre de lire un panneau distant en zoomant, alors qu’il est indéchiffrable à l’œil nu. Le constructeur sait ainsi parfaitement faire travailler de concert ses quatre capteurs arrières pour en obtenir le meilleur.

Le meilleur, et après ?

Il sera donc facile d’affirmer que le Galaxy S23 Ultra de Samsung est le meilleur smartphone Android disponible sur le marché. Dire qu’investir dans son achat est justifié en est une autre. Car si l’on aime la photo au point de pouvoir dépenser plus de 1.400 euros pour sa passion, c’est évidemment vers un boîtier et des optiques que l’on s’orientera. A budget égal, on peut actuellement acheter un appareil hybride photo en kit, comme le Nikon Z fc (avec optiques 16-50 et 50-250 mm), et laisser sa créativité s’exprimer, sans avoir à s’interroger sur la qualité de ses images.

Reste que les progrès techniques affichés par Samsung avec son Galaxy S23 Ultra augurent de nouvelles améliorations globales dans l’univers de la photo sur smartphone. La pression sur Apple, dont l’iPhone 15 se profile dans quelques mois, n’a jamais été aussi forte.

*Galaxy S23 Ultra : Capteur grand-angle de 200 mm (équivalent 23 mm ; f/1.7) + capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (13 mm ; f/2.2) + téléobjectif de 10 mégapixels (230 mm ; f/4.0) + téléobjectif de 10 mégapixels (zoom optique 3x, 69 mm ; f/2.4) + capteur avant de 12 mégapixels (25 mm ; f/2.2).