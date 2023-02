Treize ans. L’âge de raison ? Lancés en 2010, les premiers Galaxy S de Samsung n’ont eu de cesse d’évoluer. De plus en plus grands, de plus en plus puissants, de mieux en mieux taillés pour la photo et la vidéo, mais aussi de plus en plus durables, ils semblent atteindre l’apogée du smartphone avec leur dernière génération présentée ce 1er février sous l’estampille Galaxy S23 et déclinée en trois modèles que 20 Minutes a déjà pu prendre en main.

Des « fuites » qui avaient tout dit

Cela se passe souvent comme ça. « Des images promotionnelles publiées par erreur », des « fuites de l’industrie », « des secrets éventés », « des leaks »… permettaient d’à peu près tout savoir sur les nouveaux Galaxy S23 de Samsung avant leur présentation officielle ce 1er février. Quelques semaines avant le salon de la téléphonie Mobile World Congress (du 27 février au 2 mars, à Barcelone), le fabricant sud coréen officialisait donc ses S23, S23 Plus et S23 Ultra, les nouveaux « flagships » (les vaisseaux amiraux) de sa flotte de terminaux mobiles. Et ses annonces ne créaient, de fait, guère de surprise.

Des smartphones plus anguleux

Respectivement proposés en 6,1 pouces, 6,6 pouces et 6,8 pouces, les Galaxy S23 ne voient leur design que guère évoluer par rapport à celui des Galaxy S22 lancés il y a tout juste un an. Avec leurs optiques photo directement intégrées dans leur châssis en aluminium, ils sont aussi un peu plus anguleux. Un paradoxe, pour le constructeur qui avait tenté d’imposer des écrans incurvés sur ses smartphones…





Les Galaxy S23 et S23 Plus proposés avec différents coloris. - Christophe Séfrin/20 Minutes





Tous trois proposés en différents coloris (noir, crème, vert, lavande), ainsi qu’avec des coloris exclusifs sur le site Samsung (graphite et lime pour les S23 et S23 Plus, graphite, lime, bleu ciel et rouge pour le S23 Ultra), ils possèdent bien des atours pour flatter la rétine. En main, ils dégagent un vrai sentiment de qualité, comme nous l’avons constaté.

Douze composants recyclés embarqués

Samsung les annonce aussi plus responsables dans leur conception. Ainsi, les trois terminaux intègrent-ils jusqu’à douze composants issus de matériaux recyclés : verre, aluminium, plastiques, sans oublier le packaging et même le film de protection dans l’emballage. Emballage qui ne contient définitivement plus de bloc de charge (ni d’écouteurs). Et Samsung met en avant la durée de vie de ses derniers joujoux : au moins 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour sécurité. Plutôt rassurant à l’heure ou les consommateurs conservent de plus en plus longtemps leur smartphone avant de le remplacer : 3 ans en moyenne, contre 18 mois il y a quelques années.

L’argument de la durabilité, qui fait de plus en plus mouche auprès des acheteurs sensibilisés à l’environnement se confirme avec l’apport de verre Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière des terminaux. Pour la première fois employé, le nouveau verre protecteur de la firme Corning serait capable de protéger les smartphones d’une chute d’un mètre sur du béton. Des volontaires pour tenter l’expérience ? De son côté, la classique protection IP68 (contre la poussière et l’immersion prolongée jusqu’à 1,5 mètre) fait aussi partie de l’ADN des Galaxy S23.

La Force est avec eux !

Animés par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (le plus puissant dans la place), les Galaxy S23 ne devraient pas manquer de ressources pour nous accompagner dans tous nos divertissements.

Une rapide prise en main de chaque modèle nous a permis de constater que leur fluidité était exemplaire et particulièrement prometteuse pour le jeu vidéo. Les écrans Amoled des smartphones (Full HD + pour les S23 est S23 Plus, et Quad HD + pour le S23 Ultra), avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, devraient constituer l’offre la plus qualitative existante sur le marché, avec une luminosité quasi record (jusqu’à 1750 nits). Bref, Samsung nous promet que l’on en prendra plein les yeux. Notre premier contact avec les smartphones va incontestablement dans ce sens…

200 mégapixels dans le viseur

Évidemment, c’est sur la qualité de la photo et de la vidéo que les promesses du constructeur sont les plus appuyées. Partageant les mêmes caractéristiques* les S23 et S23 Plus s’annoncent comme d’excellents photophones. Mais c’est le Galaxy S23 Ultra** que nous prendrons soin de tester qui, lui, risque d’être d’une polyvalence exemplaire. Particularité : son capteur principal de 200 mégapixels permettra, selon Samsung, de « cropper » dans l’image pour aller chercher des détails que l’on ne voit pas à l’œil nu. Nous sommes impatients de voir cela, justement… Notons cependant qu’il y a plus d’un an, Xiaomi intégrait déjà un capteur de 200 mégapixels sur son Xiaomi 12T Pro…





Le Galaxy S23 Ultra intègre un capteur de 200 mégapixels. - Christiophe Séfrin/20 Minutes





Ce capteur pourra, selon les circonstances, basculer en 12 ou 50 mégapixels, les 200 mégapixels étant évidemment à réserver pour la photo de monuments, de paysages… que l’on voudra retoucher. La vidéo jusqu’à 8K à 30 images/seconde s’invite également sur l’Ultra. Le S22 Ultra ne filmait qu’à 24 images/seconde. Evolution…

Samsung avance enfin une meilleure gestion de la photo de nuit, notamment pour les portraits. Le constructeur ne parle plus de « Nightography », le terme un peu pompeux qu’il avait imaginé pour accompagner la photo de nuit sur ses S22 et qui avait fait le buzz. Et ici, pas plus de « Dynamic Island », ou de liaison satellite comme pour les récents iPhone 14 permettant d’alimenter la chronique.

Sur le papier et en attendant de vrais tests, reste l’autonomie. Respectivement de 3.900 mAh (25 W), 4.700 mAh (45 W) et de 5.000 mAh (45 W), pour les S23, S23 Plus et S23 Ultra, il n’y a guère d’espoir de voir ces terminaux franchir le cap d’une journée et demie d’utilisation. Même si Samsung revendique le fait que le processeur embarqué gère mieux l’autonomie. La recharge rapide promise, en 45 W sur les S23 Plus et S23 Ultra suppose de s’équiper d’un chargeur optionnel, un investissement supplémentaire de 25 euros.

Une goutte d’eau face à l’investissement requis pour ces smartphones dont un seul et unique modèle reste vendu sous la barre des 1.000 euros, le S23 en 128 Go. A 959 euros, il est aussi plus cher de 100 euros par rapport au S22. L’inflation, encore et toujours ? A capacité égale, c’est encore 60 euros de moins que l’iPhone 14 d’Apple, l’éternel rival.





* Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus : Capteur grand angle de 50 mégapixels (équivalent 23 mm ; f/1.8) + capteur ultragrand-angle de 12 mégapixels (13 mm ; f/2.2) + téléobjectif de 10 mégapixels (zoom optique 3x, 69 mm ; f/2.4) + capteur avant de 12 mégapixels (25 mm ; f/2.2).

** Galaxy S23 Ultra : Capteur grand) angle de 200 mm (équivalent 23 mm ; f/1.7) + capteur ultragrand-angle de 12 mégapixels (13 mm ; f/2.2) + téléobjectif de 10 mégapixels (230 mm ; f/4.0) + téléobjectif de 10 mégapixels (zoom optique 3x, 69 mm ; f/2.4) + capteur avant de 12 mégapixels (25 mm ; f/2.2).

*** Galaxy S23 (959 euros en 128 Go ; 1.019 euros en 259 Go) ; Galaxy S23 Plus (1.219 euros en 256 Go ; 1.359 euros en 512 Go) ; Galaxy S23 Ultra (1.419 euros en 256 Go ; 1.599 euros en 512 Go et 1.839 euros en 1 To).