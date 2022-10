Après Apple et ses nouveaux iPhone 14, c’est au tour de Google de prendre la lumière. Le constructeur lance ce jeudi 13 octobre ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Ces deux nouveaux smartphones promet notamment des améliorations significatives sur leur qualité photo et vidéo. Pour le vérifier, 20 Minutes a pu tester le 7 Pro, dont le prix n’évolue pas par rapport au Pixel 6 Pro lancé il y a un an.

Des progrès au même prix

A partir de 899 euros (dans sa version 128 Go), soit le même tarif que le Pixel 6 Pro lancé il y a tout juste un an. Sans doute pour tenter de gagner des parts de marché, Google n’augmente pas le prix de son Pixel 7 Pro et fait fi de la pénurie de composants, de la parité avec le dollar, des coûts de transport, du contexte géopolitique… L’appareil à écran de 6,7 pouces, IP68, plus évolué, est proposé sans aucun surcoût. Ce qu’Apple fait pour ses iPhine 14 aux Etats-Unis, mais pas en Europe. Les nouveaux smartphones de la firme à la pomme y voient leurs tarifs bondir de 110 euros (iPhone 14), 170 euros (iPhone 14 Pro) et de 220 euros (iPhone Pro Max). Voilà pour le préambule.

Plus pour le même prix ? Oui, car comme nous l’avons constaté, le Pixel 7 Pro fait mieux que son aîné. Notamment en photo*.

Un filtre anti-flou

Si l’on retrouve la fameuse « Gomme magique » du 6 Pro pour supprimer une personne ou un objet gênant sur une image (avec un succès assuré quasi à tous les coups), Google introduit cette fois la fonction Anti-Flou. Comme son nom l’indique, elle permet de considérablement améliorer en netteté une image dont le flou affiché serait tout sauf artistique. Ici, le Pixel 7 Pro associe traitement logiciel, puissance de calcul de sa nouvelle puce maison Tensor G2, mais aussi machine learning.

Nous avons testé cette fonction à plusieurs reprises, sur des portraits un peu loupés. Qu’on se le dise, il n’y a pas forcément de miracle à en attendre, mais il est vrai que le gain en netteté est assez évident et permet de sauver une photo dont le flou serait trop prononcé. La bonne nouvelle est que l’on peut aussi appliquer cet Anti-Flou à des photos qui n’auraient pas été prises par le smartphone. Il suffit de les télécharger dans l’application Google Photos, puis d’y appliquer le filtre magique.

La photo macro voit grand

L’objectif ultra grand angle du Pixel 7 Pro propose désormais un autofocus. A la clé, la possibilité de réaliser des photos en macro assez éblouissantes. Pour cela, il faut sélectionner « .5x » et se rapprocher au plus près de son sujet, tant que la mise au point peut être effectuée. C’est une fonction que l’on trouve de plus en plus sur les smartphones haut de gamme, comme les iPhone 14 Pro et Pro Max, mais aussi FindX 5 Pro d’Oppo ou Galaxy S22 de Samsung.





Une photo macro réalisée (à l'ultra grand angle) avec le Google Pixel 7 Pro. - Christophe Séfrin/20 Minutes





Les résultats que nous avons obtenus lors de notre test flattent la rétine. Même si le niveau de détails d’une véritable optique macro montée sur un appareil photo hybride ou reflex n’est pas là, il y a de quoi se laisser séduire.

Un zoom super-résolution qui épate

L’amélioration la plus bluffante vient du zoom. Désormais optique 5x (contre 4x pour le Pixel 6 pro), et jusqu’à 30x numérique (contre 20x précédemment), le nouveau Pixel sait se rapprocher de son sujet comme aucun autre. Il est ainsi possible de passer progressivement de l’ultra grand-angle (0,5x) au Super Res Zoom (ou zoom super-résolution 30x) et d’obtenir des résultats assez étonnants, comme le montrent ces photos publiées par Google. Différents essais nous ont permis d’effectuer le même constat…





Photo prise à San Francisco avec le Google Pixel 7 Pro en ultra grand angle. - Google





Photo prise à San Francisco avec le Google Pixel 7 Pro au zoom numérique 30x. - Google





Même si, au plus fort déploiement de son zoom numérique, le Pixel 7 Pro ne produit pas des photos hyper-nettes (on voit par exemple que les contours des bâtiments sont lissés par traitement logiciel, on perd toute profondeur…), cette amélioration élargit le champ des possibles pour réaliser des photos en extérieur, de nature, et notamment en voyage. On sait désormais que jusqu’à 15x, voire 20x, la photo prise sera tout à fait acceptable pour un regard qui n’est pas expert. Certains appareils photo bridge ne font pas mieux.

La vidéo passe au cinéma

La vidéo** n’est pas en reste. Un mode Cinématique fait son apparition. Au moment du tournage, celui-ci permet de faire le point sur une partie de l’image à la volée, comme vous le montre notre vidéo « Tik Tech » qui illustre cet article. A l’écran, il suffit de poser l’index sur une personne ou un objet que l’on souhaite conserver nets pour que le reste de l’image se floute automatiquement. C’est l’équivalent de l’effet Bokeh (ou « Flou artistique à l’arrière du sujet ») que l’on connaît désormais bien pour les Portraits en photo.

Introduit en vidéo par Apple sur ses iPhone 13 Pro et Pro Max en 2021, le mode Cinématique de Google nous semble plus réactif, sans véritable latence entre le moment où l’on appuie sur une partie de l’image et ou le reste de l’image se floute. Reste une belle opportunité d’améliorer très significativement ses vidéos, de leur donner un cachet cinéma, en modifiant à tout moment la profondeur de champ et en obtenant de beaux effets. Gare à ne pas en abuser, cependant.

Google l’a souvent martelé : ce n’est ni le nombre, ni la sensibilité des capteurs embarqués qui permet de réaliser de bonnes images, mais la puissance de calcul et la capacité logicielle que l’on développe derrière. Incontestablement, ce nouveau Pixel 7 Pro en apporte une nouvelle preuve et l’on peut ici saluer le savoir-faire du fabricant qui tente de surfer sur le succès de ses Pixels 6.

Six ans après ses premiers Pixel, Google doit maintenant mieux faire connaître ses produits, longtemps cantonnés à des sorties dans certains pays uniquement, et sans la puissance marketing d’un Apple ou d’un Samsung. Le constructeur semble vouloir changer de stratégie et désirer jouer dans la cour des grands. Techniquement, le Pixel 7 Pro ne se pose plus en simple challenger des mastodontes que sont les iPhone 14 et Galaxy S 22, mais en véritable rival à prix ultra-compétitif.





* Capteurs arrières de 50 mégapixels (grand angle/f1.85) ; 12 mégapixels (ultra grand angle/f/2.2) ; 48 mégapixels (téléobjectif/f/3.5). Capteur avant de 10,8 mégapixels (f/2.2).

** Enregistrement vidéo avant et arrière jusqu’en 4K à 60 images/seconde.