Un petit air connu ? Le smartphone pliable Find N2 Flip que la marque Oppo a dévoilé à Londres ce mercredi 15 février 2023 et que 20 Minutes a pu prendre en main cultive un drôle de mimétisme avec le Galaxy Z Flip 4 de Samsung. « Ce modèle répond à une vraie problématique rencontrée avec les smartphones grand format, qui sont devenus encombrants », évoque-t-on chez Oppo France. Mais que vaut le quasi-jumeau chinois si on en compare les caractéristiques avec son concurrent sud-coréen ?

Une pliure moins visible

Replié, le Find N2 Flip mesure 85,5 x 75,2 x 16,02 mm (pour 191 g). Il est donc un peu plus fin que le Galaxy Z Flip 4 (17,1 mm) qui pèse, lui 187 grammes. Il tient, lui aussi, parfaitement dans la poche. Dépliés, les deux terminaux pliables ont également une drôle de ressemblance avec leur écran Amoled de respectivement 6,8 pouces et 6,71 pouces. Le modèle d’Oppo est légèrement plus large, mais cela se joue à la marge. Et les définitions des deux écrans se valent, avec respectivement 2.520 x 1.080 pixels et 2.640 x 1.080 pixels. Ils partagent même taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif.





Le nouvel Oppo Find N2 Fllip (à droite) et son soncurrent, le Galaxy Z Flip 4, de Samsung. - Christophe Séfrin/20 Minutes





Oppo en profite pour vanter « la pliure la moins visible du marché ». En comparant les deux smartphones comme nous l’avons fait, c’est à peine le cas visuellement (voir notre vidéo). En revanche, en glissant l’index sur les deux écrans, il apparaît bien que l’on ressent beaucoup moins la présence sous l’écran de la charnière chez Oppo que chez Samsung.

Photo : avantage Oppo

Evidemment, tous les regards se braquent sur les modules photo embarqués qui peuvent faire la différence. Le Find N2 Flip avance un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (plus 32 mégapixels à l’intérieur, pour les selfies), ainsi qu’un partenariat avec Hasselblad pour le traitement logiciel des images. Samsung se « contente » de deux capteurs de 12 mégapixels à l’arrière et d’un capteur frontal de 10 mégapixels. Sur le papier, Oppo prend un certain avantage, voire un avantage certain…

L’autonomie, argument qui fait mouche

Des différences non négligeables sont également à signaler quant à l’autonomie des deux smartphones. Le pliable d’Oppo embarque 4.300 mAh (45 W), tandis que son rival n’offre que 3.700 mAh (25 W). Par ailleurs, Oppo fournit un bloc de charge de 67 W et son câble («qui peut le plus, peut le moins ! », s’enthousiasme Oppo auprès de 20 Minutes), tandis que Samsung ne fournit qu’un câble USB-C vers USB-C. Un argument qui peut peser dans la balance.

Un écran externe nettement plus large

Mais Oppo a réservé une autre surprise à son concurrent, et non des moindres.

Lorsque replié, son smartphone dispose un petit écran complémentaire de 3,26’’ (soit 8,28 cm), là où Samsung n’en propose un que de 1,9’’ (soit 4,82 cm). A l’essai, l’ergonomie est largement accrue, non seulement pour visualiser en permanence quelques informations essentielles ; comme ses notifications, ses rendez-vous calendrier… mais aussi parfaitement cadrer ses autoportraits et profiter de la puissance des capteurs photo avant pour réaliser des autoportraits impeccables.





L'écran externe de 3,26'' du Find N2 Flip d'Oppo fait véritablement la différence. - Oppo





Peut se poser la question de la solidité. A la norme IPX4, le Find N2 Flip résisterait jusqu’à au moins 400.000 ouvertures/fermetures sans faiblir. IPX8, le Galaxy Z Flip 4 ne parle, lui, que de 200.000 ouvertures/fermetures…

Samsung plus véloce

Sur le papier, et en attente de tests plus approfondis, le premier smartphone pliable d’Oppo commercialisé en France semble vouloir faire la leçon à Samsung. Point en sa défaveur cependant, le Find N2 Flip est animé par le processeur MediaTek 9000, là ou le Galaxy Z Flip 4 est, lui, animé par le Snapdragon 8 + Gen 1, de Qualcomm, reconnu comme le plus véloce.

Par ailleurs, le modèle Samsung est disponible avec trois capacités de mémoire : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Le Find N2 Flip n’est disponible qu’en 256 Go.

Enthousiasmant… comme son concurrent

Notre première prise en main du petit nouveau laisse enthousiaste. L’écran extérieur est véritablement un plus qui nous évite d’ouvrir le smartphone à tout bout de champ. L’écran intérieur enchante par ses contrastes pour regarder des vidéos. Quant au mode « Flex » (commun à Samsung), qui permet de poser le terminal ouvert pour regarder des vidéos, surfer, se prendre en photo en orientant parfaitement la partie supérieure de l’écran face à notre regard, faire des visios, celui-ci invite à de nouveau usages assez réjouissants que seuls les smartphones pliables peuvent proposer.

Reste la question du prix. Oppo avance son nouveau joujou à 1.099 euros, soit, à mémoire égale, un tarif légèrement supérieur à celui du petit pliable de Samsung (désormais à 1.059 euros). Nul doute que les deux constructeurs vont s’affronter dans les prochaines semaines à coups de promotions et de goodies (en offrant avec leur smartphone, qui, des écouteurs, qui, un capteur d’activité, qui, une montre connectée). Voire en proposant une offre de remboursement, ou une offre de reprise de votre ancien smartphone particulièrement avantageuse. Samsung, longtemps seul sur le terrain des petits smartphones pliables va désormais devoir composer avec la concurrence. Cela tombe plutôt bien. Le géant a toujours martelé que le « pliable » était l’avenir du smartphone. Oppo semble aujourd’hui lui donner raison.