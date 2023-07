Plus près, plus net… ou plus flou ? La photographie macro sur smartphone est bien souvent un jeu hasardeux qui peut engendrer autant de satisfactions que de frustrations. Et même si votre terminal mobile dispose d’un objectif dédié à la photo macro, cela ne vous garantit pas de forcément réussir vos prises de vues au plus près de vos sujets (fleurs, insectes, textures, motifs, détails…) à tous les coups. Pendant les vacances, les tentations seront pourtant nombreuses d’immortaliser ces vues macro qui, lorsque réussies, feront votre fierté et l’admiration de vos proches, voire de vos followers. 20 Minutes vous donne quelques conseils pour ne pas vous rater et décrocher des « like » !

L’objectif macro : un argument marketing ?

Ultragrand-angle, grand angle, macro : de nombreux smartphones vantent leur panoplie complète d’objectifs pour réussir toutes vos photos… et attirer le chaland. Derrière l’argument marketing se cache souvent une réalité plus contrastée.

Néanmoins, si votre smartphone dispose d’un objectif macro, il vous sera possible d’en tirer parti en vous rapprochant au plus près de votre sujet et en reculant tout doucement jusqu’à ce que la mise au point soit effective.

La multiplication des objectifs sur les smartphones reste oparfois un argument marketing. - DR

Comptez une distance de quelques centimètres, puis appuyez sur le déclencheur. Il sera sans doute nécessaire de vous y reprendre à plusieurs fois, tant la mise au point peut être à la peine. Et d’autant plus souvent si votre sujet est en mouvement. Photographier de très près une fleur lorsqu’il y a du vent relève clairement de la mission impossible !

Si vous le pouvez, l’apport d’un trépied (même de poche) sera toujours un plus et vous évitera une photo floue. Néanmoins, pas de miracle à attendre d’un objectif macro (dont le capteur autorise une plus courte distance de mise au point) : sa définition, de quelques mégapixels, est souvent médiocre et n’augure en aucun cas de photos que vous pourrez imprimer et agrandir. Tout juste peuvent-elles être belles sur l’écran de votre smartphone… ou sur les réseaux sociaux.

L’ultra grand-angle à la rescousse

Si votre smartphone ne dispose pas d’objectif dédié à la photo macro, une parade existe si votre terminal est – comme souvent désormais — équipé d’une optique ultragrand-angle. Grâce à elle, il vous est possible de vous rapprocher très (très) près d’un sujet pour en photographier les détails. Pas dit que la photo sera réussie au premier appui sur le déclencheur, mais le résultat peut être bluffant… au prix d’une légère déformation sur les bords de la vue (ultragrand-angle oblige). Un léger recadrage vous permettra ensuite d’estomper l’effet causé. Pas toujours artistique…

Prise avec le Pixel 7 Pro de Google, la photo ci-dessous témoigne de tout le potentiel de l’ultragrand-angle… en photo macro. Et si votre smartphone dispose en photo d’un mode Pro, libre à vous de prendre la main sur vos réglages en contrôlant manuellement la mise au point.

L'ultra grand angle utilisé pour une photo de type macro sur le Pixel 7 Pro de Google. - Christophe Séfrin/20 Minutes

Ici encore, un trépied peut être d’un grand secours. Pour embellir votre photo, n’hésitez pas enfin à lui appliquer un petit effet de vignettage en postproduction. En assombrissant les contours de votre sujet, vous lui donnerez plus de puissance visuelle.

Des kits d’objectifs… au cas où !

Pour aller plus loin, il est possible d’associer à votre smartphone un kit photo qui viendra se greffer, avec un système de pince, sur l’objectif principal. Différentes marques, comme Kass ; Apexel ou Pixter en proposent.

Le Pack Photo Macro Pro 2 de la marque française Pixter, vendu 71 euros avec un trépied. - Pixter

Avec ses lentilles externes, le petit accessoire va jouer le rôle d’un objectif supplémentaire, comme sur un classique appareil photo à objectifs interchangeables. L’avantage est que vous profiterez de la grande définition de votre capteur photo principal associé à des lentilles, souvent en verre optique et sans effet de distorsion, qui vous permettront non seulement de photographier de près, mais avec un niveau de détail et une netteté qu’aucun smartphone ne peut fournir.

Gare cependant, ce type d’équipement peut vite valoir plusieurs dizaines d’euros (comme l’objectif Macro HD d’Apexel vendu 45 euros). Et les photos obtenues, pour belles qu’elles soient, ne sont jamais aussi bien définies qu’avec un appareil photo.