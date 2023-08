Apple n’y va pas par quatre chemins. Selon la marque à la pomme, son MacBook Air 15 pouces qui vient de sortir serait « le meilleur ordinateur portable au monde ». Si Apple nous a depuis longtemps habitués à un vocabulaire souvent pompeux, force est de constater que ce nouvel ultraportable ne manque pas d’atouts. 20 Minutes a pu passer un mois avec. Verdict.

Rentrée scolaire, début des études, premier job, télétravail… mais aussi loisirs…. Comme chaque année en cette saison, nombreux sont celles et ceux qui songent à s’équiper ou se rééquiper d’un ordinateur portable, si possible léger, mobile et tant qu’à faire puissant. Apple a une solution. Son nom : le MacBook Air 15 pouces.

15 ans après le premier MacBook Air, le fabricant révise sa copie. Après plusieurs générations de son ultraportable en 13 pouces, il voit (enfin !) plus grand en lestant son nouveau venu d’un écran de 15,3 pouces. Cela change tout.

Un gain de confort et d’ergonomie

En comparant les deux machines, mais surtout en travaillant avec elles, nous avons pu constater, outre le surcroît de confort visuel, un gain notable d’ergonomie. Moins besoin de scroller, d’ouvrir et de fermer constamment des fenêtres à l’écran pour accéder à nos mails, WhatsApp, fichiers et surfer… la différence est flagrante ! Nous qui aimons également le montage vidéo sur iMovie (le logiciel intégré d’Apple), avons également pris un vrai plaisir à monter quelques petits films sur le nouveau MacBook Air. Faute de surface d’écran suffisante et de confort visuel, nous nous refusions cette possibilité sur son aîné, plus étriqué.

Le trackpad du MacBook Air 15 pouces s'est significativement élargi. - Apple

Les manipulations sont également plus simples grâce au trackpad qui s’est élargi en couvrant une partie non négligeable de la machine, sous son clavier. Par contre, pas de pavé numérique à l’horizon. Un moindre mal, la frappe ici étant rapide, souple et légère.

Regret cependant : malgré le prix élevé de son ordi, Apple n’a pas jugé bon d’intégrer un écran OLED, celui proposé restant LCD. Ce n’est pas bien grave si l’on utilise l’appareil dans un lieu clos, à la maison, dans un amphi, au bureau, mais plus embêtant si l’on souhaite travailler en extérieur où la luminosité de la dalle de ce MacBook Air (jusqu’à 500 nits) peut venir à manquer, comme lorsqu’il fait plein soleil.

Idem si l’on veut utiliser la machine pour lire des vidéos : la définition est précise (2.880 x 1.864 pixels), les contrastes sont bons, mais manquent de profondeur si l’on est dehors. Et les reflets, lorsque l’on se trouve sur une terrasse par exemple, comme nous l’avons constaté, ne manquent pas.

La puce M2 à l’œuvre

A la maison, par contre, le plaisir est bien réel de streamer ou de jouer l’appareil sur les genoux avec sa « grande » image, du fond du canapé ou dans son lit quand vient le moment de buller un peu. Et s’il est un point sur lequel Apple a consenti des efforts, c’est bien le son.

Désormais équipé de six haut-parleurs (au lieu de quatre), le MacBook Air 15’’ offre une réelle qualité audio, qui gagne en basses mais aussi en profondeur et en ampleur. On peut ainsi aisément se passer d’un casque (bien qu’une prise mini-jack 3,5 mm soit ici embarquée) pour se rassasier de sa série ou de ses jeux préférés.

Jeux, oui, car la puce M2 dont est lesté l’ordinateur offre une puissance largement suffisante pour la plupart des gamers. 15 % plus rapide que la puce M1 (qui équipe les MacBook Air 13 pouces d’entrée de gamme), elle est également 30 à 40 % plus rapide sur le graphisme.

Et bonus : cette puce chauffe à peine. L’ordinateur est donc dépourvu de ventilateur, ce qui est carrément très appréciable. Et lui permet de conserver une taille de guêpe : 34 cm x 23 cm pour 1,15 mm d’épaisseur. C’est 0,02 mm d’épaisseur de plus que le MacBook Air 13’’. Pour 260 grammes supplémentaires.

Le MacBook Air 15 pouces d'Apple peut sans problème remplacer un ordinateur principal. - APPLE

Ne pesant que 1,5 kg, le dernier rejeton d’Apple reste bien plus léger que les PC de sa catégorie. Et assez facilement transportable. On prendra soin de l’assortir d’une housse, sa robe (en quatre coloris) pouvant assez facilement subir les affres de microrayures. Si beau soit-il, le modèle à la finition « Minuit » (très sombre) attrape aussi copieusement les traces de doigts.

Jusqu’à 18 heures d’autonomie

Reste la question de l’autonomie. Annoncée jusqu’à 18 heures en vidéo, elle tient effectivement ses promesses : nous avons pu travailler toute une journée puis « binger » jusqu’à tard le soir sans avoir à passer par une recharge. Celle-ci (35 W) est permise par le port MagSafe aimanté, toujours aussi pratique : si quelqu’un se prend les pieds dans le câble, il se détache instantanément sans que l’ordinateur tombe. Un double port USB-C sur le chargeur (fourni) permet également de recharger un smartphone en simultané. Deux ports Thunderbolt/USB 4 équipent par ailleurs le MacBook Air 15’’. Manque à l’appel un port SD, ce que les amateurs de montage vidéo déploreront forcément. Autre lacune : l’absence de Wifi 6E, plus stable et rapide, vraiment regrettable sur une machine de dernière génération qui possède autant de prétentions.

Vendu à partir de 1.599 euros en 8Go/256 Go, le MacBook Air 15'' reste un équipement bien cher. Mais un ultraportable ultra-polyvalent qui, pour beaucoup se substituera aussi à un éventuel ordinateur de bureau. Comme à son habitude, Apple propose des remises aux étudiants, au personnel enseignant et aux équipes administratives. Ce qui permet de bénéficier d’une réduction de 100 euros sur l’appareil, mais aussi d’obtenir une carte-cadeau de 150 euros. De quoi s’offrir quelques accessoires…